데뷔 27년차를 맞은 가수 겸 프로듀서 박진영이 댄스가수로서의 저력을 보여주고 있다.



박진영은 신곡 'When We Disco (Duet with 선미)'(웬 위 디스코 (듀엣 위드 선미))로 국내 음원 차트 1위를 차지했다.



8월 12일 오후 6시에 발매된 'When We Disco (Duet with 선미)'는 13일 오전 9시 기준 네이버 뮤직, 지니 뮤직, 벅스 실시간 차트 정상에 올랐고, 멜론에서는 오전 8시 기준 13위에 랭크돼 인기몰이를 입증했다.



'When We Disco (Duet with 선미)' 뮤직비디오는 13일 오전 9시 기준 유튜브 조회 수 379만 뷰를 돌파하고, 400만 뷰 달성을 바라보고 있다.



박진영은 오는 13일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 15일 MBC '음악중심', 16일 SBS '인기가요'에 출연할 계획이다.



(SBS funE 강경윤 기자)