[스브스타] "임영웅이 누군데?" 임영웅에 블랙핑크 해외 팬 관심 쏠린 이유

그룹 블랙핑크가 신곡 '하우 유 라이크 댓 (How You Like That)'으로 신기록 행진을 이어가고 있는 가운데, 블랙핑크의 해외 팬들이 가수 임영웅의 정체를 궁금해하고 있습니다.약 27만 팔로워를 보유한 대형 해외 팬덤 '글로벌 블랙핑크'는 최근 트위터 계정에 한국의 주요 음원 사이트 순위를 올리며, 블랙핑크 신곡의 실시간 순위를 체크하고 있었습니다.지난달 29일 블랙핑크의 'How You Like That'은 멜론, 벅스, 플로 등 주요 음원 사이트 실시간 차트 1위에 오르며 인기를 이어나가고 있었는데요, 소리바다 차트에서는 2위에 머무르는 모습을 보였습니다. 그러자 해외 팬들은 소리바다 차트에서 1위를 차지한 임영웅에 "대체 저 남자는 누구냐", "나도 저 사람이 누구인지 알고 싶다" 등 아이돌이 아닌 '솔로 남자 가수' 임영웅의 정체를 궁금해했습니다.이어 30일에도 임영웅이 소리바다 차트 1위를 지키고 있자, 해외 팬들은 "또 이 남자냐?', "저 남자가 싫다" 등의 반응을 보였는데요, 결국 한 팬이 "임영웅은 한국에서 큰 팬덤을 가진 트로트 가수다. (임영웅의) 팬들이 소리바다에서 집중적으로 스트리밍을 하고 있는 것 같다"고 설명했습니다.이에 임영웅의 뮤직비디오에 해외 팬들의 많은 댓글이 달리는 등 글로벌한 관심이 이어지기도 했는데요, 한 해외 팬이 "블랙핑크를 이긴 가수가 누군지 보러왔다. 임영웅의 노래를 듣고 내 플레이리스트에 추가했다"는 댓글을 남기자, 많은 이들이 공감하며 "임영웅의 목소리가 놀랍다", "얼굴도 잘생겼네" 등의 댓글로 임영웅을 칭찬했습니다.해외 팬들의 반응을 본 한국 누리꾼들은 "이 기회로 트로트도 해외 진출하자", "한국 엄마들의 픽이라 쉽게 이길 순 없을 듯", "임영웅은 영어 이름도 IM HERO네" 등 유쾌한 반응을 보이고 있습니다.(사진='GlobalBlackPink' 트위터, YG엔터테인먼트, 물고기뮤직)(SBS 스브스타)