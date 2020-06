[스브스타] 블랙핑크 제니도 인정?…'슬제니'로 변신한 슬리피

"사랑해요 제니 누나"라며 기뻐하던 슬리피는 이어 "슬제니"라는 글과 함께 블랙핑크 신곡 'How You Like That' 티저 패러디 영상을 공개했는데요, 영상 속 슬리피는 제니의 헤어스타일뿐 아니라 치명적인 눈빛 연기를 선보여 보는 이들을 폭소케 했습니다.반면 슬리피와 절친한 사이로 알려진 래퍼 딘딘은 제니와 같은 헤어스타일로 변신한 슬리피의 사진을 올리며 "정말 싫다. 진짜"라는 글을 남겨 남다른(?) 우정을 보여주기도 했습니다.이에 누리꾼들은 "제니가 인정해줬으니 나름 '성덕(성공한 팬)'이네", "슬리피한테 저 머리 잘 어울림", "딘딘이 살렸다", "생각보다 괜찮다" 등 다양한 반응을 보이고 있습니다.(사진=YG엔터테인먼트, 슬리피·딘딘 인스타그램)(SBS 스브스타)