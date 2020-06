[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(41)…인공지능이 안무한 '비욘드 블랙'

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.6월 26일 금요일, 방콕에 지친 당신을 위해 41회차입니다. 1주일이 금방 지나가네요. 현재 국내에서 오프라인 공연이 아주 없는 것은 아닙니다만, 국공립 단체들은 방역 조치가 강화되면 가장 먼저 문을 닫는 곳이라서 준비하던 공연을 무관중 온라인 중계로 돌리는 경우가 많습니다. 그런 공연들 위주로 소개하려 합니다. 방심하지 마시고 방역 수칙 잘 지키면서, 건강하고 문화적인 주말 보내세요.국립현대무용단이 '비욘드 블랙' 온라인 상영회를 엽니다. 예전 공연 영상이 아니라 올해 처음 공연하는 신작입니다. 인간과 기술의 관계를 꾸준히 탐구해온 신창호 안무가가 안무했는데요, 국내 최초로 인공지능이 안무한 움직임과 인공지능이 직접 추는 춤 또한 만나볼 수 있다고 하네요. 인공지능이 사람의 춤 동작을 학습한 후 새로운 동작을 만들어냈다는 겁니다. '비욘드 블랙' 제목 자체가 '미지의 영역을 넘어선다'는 뜻입니다. 무관중 공연을 마치 영화처럼 촬영 편집한 영상을 금요일과 토요일 두 차례 상영합니다. [▶공연 예고편 보기] 매주 금요일에 선보이는 LG아트센터의 디지털 스테이지, 이번 주에는 요즘 각광받는 캐나다 출신 안무가 크리스탈 파이트의 작품 '베트로펜하이트(트라우마)'를 상영합니다. 제목인 '베트로펜하이트(Betroffenheit)'는 '큰 충격으로 갑자기 모든 감각과 생각이 멈춰버린 상태'를 의미하는 독일어 단어라고 합니다.작가이자 배우로 출연하는 조너선 영은 화재로 자신의 어린 딸과 조카 두 명을 잃는 끔찍한 사건을 겪습니다. 그는 정신적 충격으로 술과 약물에 빠져 살다가 모든 고통과 슬픔을 받아들이기로 결심하고, 친구인 크리스탈 파이트에게 자신이 겪은 비극과 트라우마를 공연으로 만들 것을 제안했습니다. 이 작품은 슬픔과 죄의식 속에서도 삶을 지속해야 하는 인간의 심리를 처절하면서도 대담하게 그려냅니다. 크리스탈 파이트는 이 작품으로 2017년 올리비에 어워드 무용 부문 작품상을 수상했습니다서울돈화문국악당의 온라인 콘서트 '링크' 시리즈, 이번 주 금요일에는 '정가악회'의 유닛 그룹인 '악단광칠'(26일)의 공연이 열립니다. 광복 70주년인 2015년에 결성됐다 하여 '악단광칠'이란 이름을 얻었다 하죠. 굿 음악과 민요를 현대적으로 해석한 음악으로 해외에서도 주목받는 그룹입니다. 특히 잘 알려지지 않은 서도민요를 발굴하고 새롭게 창작하는 작업을 주로 해왔는데요, '미치고 팔짝 콘서트'라는 부제처럼, 흥과 끼가 폭발하는 무대를 보여줍니다. 29일에는 잠비나이가 '해외에서 주목한 우리 음악'이라는 테마로 무대에 설 예정입니다. 코로나19로 어려움을 겪고 있는 문화예술인들을 위한 '자발적 관람료' 모금 캠페인도 함께 시행하는데요, 모금액은 한국예술인복지재단에 기부합니다.국립오페라단이 오페라 '마농'을 온라인 상영회에서 선보입니다. 국립오페라단은 이 공연 개막을 준비하다가 방역 강화조치가 연장되면서 국공립 공연장이 무기한 휴관에 들어가면서, 무관객 온라인 공연으로 변경했습니다. 목요일에 한 차례 상영됐고, 28일 오후 3시에 [▶네이버TV] [▶VLIVE] 에서 또 한차례 생중계가 진행됩니다.프랑스 소설가 아베 프레보의 '기사 데 그리외와 마농 레스코의 이야기'를 원작으로, 귀족인 데 그리외 기사와 평민인 마농 레스코의 격정적인 만남과 사랑을 다룹니다. 마농의 짧고 뜨거운 삶과 변화무쌍한 심리가 마스네가 작곡한 섬세하면서도 화려하고, 관능적인 음악 속에 담깁니다. 이 공연을 위해 프랑스인 연출가 뱅상 부사르와 소프라노 엄진희 씨는 입국 후 2주 시설격리까지 감수했습니다. 그러고 보니 메트로폴리탄 오페라도 26일 금요일에 오페라 '마농'을 상영합니다. 비교해서 보셔도 재미있겠네요. 베이스 연광철 씨가 출연하는 게 눈에 띕니다.오페라뿐만 아니라 발레 '마농'도 있습니다. 영국 국립발레단의 Watch Party [▶영국 국립발레단 페이스북] 에서 발레 '마농'을 토요일 새벽까지 상영합니다. 드라마발레의 거장인 케네스 맥밀란(1929~1992)이 1974년에 안무한 작품으로, 청년 데그리외와 마농의 비극적인 사랑을 그립니다. 음악은 마스네의 작품에서 발췌, 편곡해 새롭게 구성했습니다. 저는 오래전 영국 로열발레단의 내한공연 때 이 작품을 본 기억이 있는데요, 격정적이고 처절한 2인무가 오래도록 기억에 남는 걸작입니다. 이번에 상영되는 건 2018년 공연 실황으로 로열 발레단에서도 춤췄던 알리나 코조카루가 출연합니다.*공연 리스트와 영상 링크 함께 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3은 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다.<6월 26일 (금)>PART 1PART 2#베자르 발레 로잔 BBL at Home [▶홈페이지] #영국 국립발레단 Watch Party [▶페이스북] #영국 국립극장 NationalTheaterHome [▶홈페이지] #영국 글로브극장 Watch [▶홈페이지] 연극 '맥베스'-학습자료 제공(~영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '한여름밤의 꿈'(~6/28)#메트로폴리탄 오페라 Nightly Opera Streams [▶홈페이지] #영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse [▶유튜브] '고집쟁이 딸'(~6/27)#빈 국립오페라 데일리 라이브 [▶홈페이지] (회원가입 후 무료관람)<6월 27일(토)>PART1# 아트센터 인천 [▶네이버TV] # LG 아트센터 디지털 스테이지 CoM On [▶네이버TV] 크리스탈 파이트 '베트로펜하이트(트라우마)' (~저녁 8시)PART 2#베자르 발레 로잔 BBL at Home [▶홈페이지] American Swans in Paris 다큐멘터리 (~6/28)#영국 국립극장 NationalTheaterHome [▶홈페이지] 연극 '한여름밤의 꿈'(~7/2)#영국 글로브극장 Watch [▶홈페이지] 연극 '맥베스'-학습자료 제공(~영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '한여름밤의 꿈' (~6/28)#메트로폴리탄 오페라 Nightly Opera Streams [▶홈페이지] #영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse [▶유튜브] '오페라 '마술피리'(~7/3)'고집쟁이 딸'(~6/27)#빈 국립오페라 데일리 라이브 [▶홈페이지] (회원가입 후 무료관람)<6월 28일 (일)>PART 2#베자르 발레 로잔 BBL at Home [▶홈페이지] American Swans in Paris 다큐멘터리 (~6/28)#영국 국립극장 NationalTheaterHome [▶홈페이지] 연극 '한여름밤의 꿈'(~7/2)#영국 글로브극장 Watch [▶홈페이지] 연극 '맥베스'-학습자료 제공(~ 영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '한여름밤의 꿈' (~6/28)#메트로폴리탄 오페라 Nightly Opera Streams [▶홈페이지] #영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse [▶유튜브] 오페라 '마술피리'(~7/3)#빈 국립오페라 데일리 라이브 [▶홈페이지] (회원가입 후 무료관람)PART 3#KBS교향악단 디지털K홀 [▶유튜브] 수금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개.#코리안 심포니 내 손안의 콘서트 [▶유튜브] #봄아트프로젝트 방구석클래식 [▶VLIVE] 월요일마다 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.#크레디아TV Meet the Artist Live [▶유튜브] 수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.# 앰비규어스 댄스 컴퍼니 'Breathe' [▶유튜브] #라이브 위드 카네기홀 [▶홈페이지] 수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍. 스트리밍 이후 계속 공개.#뉴욕필하모닉 NYPhil Plays On [▶홈페이지] 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개.#로열콘세르트허바우 라이브 [▶유튜브] 매주 월수금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개.#런던 심포니 Always Playing [▶유튜브] 월토 새벽 3시반 과거 공연실황 스트리밍. 24시간 공개.#태양의서커스 Cirqueconnect [▶유튜브] 매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개. 이전 영상 볼 수 있음.#링컨센터 재즈(Jazz at Lincoln Center) [▶유튜브] #유로아트 유튜브 채널 마린스키 극장 공연 모음-(발레 호두까기 인형 등) [▶유튜브] #위그모어홀 라이브 [▶페이스북] 주중 한국시각 밤 9시 시작.