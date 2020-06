"역대 최고 파격 스타일링"…블랙핑크, '컴백 D-5' 신곡 단체 티저 공개

[SBS funE | 강선애 기자] 블랙핑크의 신곡 'How You Like That' 단체 티저 영상이 21일 오전 9시 YG 공식 블로그에 공개됐다.이번 티저에는 한자리에 모인 블랙핑크 지수·로제·리사·제니가 원테이크로 담겼다. 마치 시공간이 정지된 듯 무표정한 네 멤버가 차례대로 줌인 줌아웃 되면서 보는 이의 시선을 잡아끌었다.가장 먼저 지수의 시크하면서도 고혹적인 면모가 부각됐다. 흑발의 지수는 아련함이 녹아있는 도도한 눈빛으로 우아한 분위기를 뿜어내며 영상에서 눈을 뗄 수 없게 만들었다.로제는 파격적인 스타일링 변화로 눈길을 끌었다. 오묘한 애쉬 블루톤 헤어 아래 글리터로 빛낸 아이 메이크업과 상반되는 레드립으로 신비한 매력을 자아냈다.이어 등장한 리사는 짙은 아이라인 아래 독특한 '그린 셰도우' 메이크업을 선보였다. 레드 뱅헤어와도 잘 어울리는 매혹적인 눈빛으로 독보적인 걸크러시 아우라를 뿜어냈다.마지막 제니의 '블랙+블론드' 투톤 헤어가 인상적이다. 투명 메이크업 베이스에 눈 밑을 특히 강조한 레드 메이크업은 제니의 몽환적인 분위기를 극대화했다.전체적으로 블랙핑크의 정적인 카리스마가 스민 영상 말미, 신곡 제목이자 하이라이트 사운드인 'How You Like That'이 강렬하게 꽂혔다.연일 계속되는 티저 공개는 블랙핑크 컴백에 대한 글로벌 팬들의 기대감을 증폭시키고 있다. 'How You Like That' 멤버 별 개인 티저 영상은 공개 된지 단 하루 만에 각각 유튜브 조회수 1000만 뷰를 훌쩍 넘어섰다. 또한 블랙핑크 멤버들의 이름 하나 하나가 전 세계 유튜브 실시간 트렌딩 1위부터 4위까지 나란히 이름을 올렸다. 컴백 전 티저 영상만으로 쏟아진 이례적 기록이다.블랙핑크는 한국 시간으로 오는 26일 오후 6시, 신곡 'How You Like That'으로 컴백한다. 이후 7~8월께 특별한 형태의 두 번째 신곡과 9월께 첫 정규앨범을 예고했다. 음원이 발매된 오는 26일(현지시간)에는 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에서 'How You Like That' 컴백 무대가 처음 펼쳐진다.강선애 기자(SBS funE 강선애 기자)