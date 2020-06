유엔, WHO 차량 북한 반입 승인

유엔 안전보장이사회 대북제재위원회가 대북 인도주의 사업을 위한 세계보건기구, WHO 측 차량의 제재 면제를 최근 승인했습니다.



유엔 대북제재위 홈페이지에 따르면 WHO는 모두 24만 6천 달러, 우리 돈 2억 9천7백만 원 상당의 캠리 하이브리드 1대와 랜드크루저 2대 등 도요타 차량 3대의 북한 반입에 대한 제재 면제를 지난 15일 승인받았습니다.



이번에 반입이 허용된 차량 3대는 WHO 직원들의 안전한 이동을 위한 것이며 WHO 북한사무소가 독점적으로 사용하게 됩니다.



WHO는 승인된 날로부터 6개월 이내에 이들 차량을 북한에 반입해야 합니다.



한편 국제적십자연맹은 '코로나19 발병 운영상황 보고서'에서 지난 한 달간 북한의 조선적십자사 지역사무소에 코로나19 방역을 위한 물품이 배분됐다고 밝혔습니다.



자유아시아방송에 따르면 마스크와 손 소독제, 비누, 가운, 장갑으로 구성된 개인보호장비 36세트가 북한 일부 지역의 적십자사 사무소에 전달됐으며, 진단장비와 시약, 적외선 체온계 등은 마지막 절차를 밟는 중입니다.