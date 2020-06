마이크 폼페이오 미국 국무장관이 2018년 싱가포르 북미정상회담 도중 도널드 트럼프 대통령에 대한 '뒷담화'를 했다고 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 폭로했습니다.



현지시간 17일 뉴욕타임스(NYT)가 공개한 볼턴 전 보좌관의 신간 '그것이 일어난 방: 백악관 회고록' 일부 내용에 따르면 폼페이오 장관은 2018년 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담 도중 볼턴 전 보좌관에게 몰래 대통령을 깎아내리는 내용의 쪽지를 건넸습니다.



그 쪽지에는 "그(트럼프 대통령)는 거짓말쟁이"(He is so full of shit)라고 적혔다고 NYT는 전했습니다.



이를 두고 NYT는 스스로를 변함없는 충성파로 자처하는 최고 참모들마저 등 뒤에서는 트럼프 대통령을 조롱한 것이라고 지적했습니다.



볼턴 전 보좌관은 또 저서에서 북미정상회담으로부터 한 달 뒤 폼페이오 장관이 트럼프 대통령의 북미 외교를 가리켜 "성공할 확률이 제로(0)"라고 일축했다고 적었습니다.