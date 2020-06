[스브스타] '사워 캔디' 아닌 '신 사탕'…레이디 가가 굿즈에 등장한 한국 복고 감성

팝 스타 레이디 가가가 새 앨범 발매와 함께 출시한 굿즈가 화제입니다.레이디 가가는 오늘(17일) 그룹 블랙핑크가 피처링한 'Sour Candy'의 리릭 비디오를 공개하며 공식 굿즈도 공개했습니다. 한정 수량으로 판매하는 이번 굿즈 품목은 티셔츠와 반바지, 마스크, 초커 등 다양했습니다.그중에서도 곡 제목 'Sour Candy'를 한국어 그대로 번역해 '신 사탕'으로 적은 티셔츠가 눈길을 끌었는데요, 티셔츠 앞쪽에는 '신 사탕', 뒤쪽엔 'LADY GAGA AND BLACKPINK LOVE YOU'라고 적혀있었습니다.다른 티셔츠에는 'Sour Candy'의 가사인 'You want a real taste'라는 문구가 적혀있거나 블랙핑크의 사진이 담겨있는 등 다양했는데요, 모두 '신 사탕'이라는 문구가 빠지지 않고 적혀 있었습니다.이를 접한 국내 팬들은 "외국인들이 영어 프린팅된 티셔츠 보는 느낌이 이런가", "힙하다", "제대로 복고네" 등 다양한 반응을 보이고 있습니다.(사진=레이디 가가 인스타그램, ladygaga shop)(SBS 스브스타)