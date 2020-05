[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(37)…오스모 벤스케 지휘 서울시향 & 발레 '첼리스트'

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.5월 29일 금요일, 방콕에 지친 당신을 위해, 1주일 만에 돌아왔습니다. 37회차입니다. 주말 온라인 공연 스트리밍 소식 정리해 드리려고요. 다시 확진자가 늘고 있어 조심해야 하는 시기입니다. 이번 주말에는 불필요한 외출 자제하시고 집콕 문화생활하시면 어떨까요.금요일, 서울시향 신임 음악감독 오스모 벤스케가 지휘봉을 잡은 온라인 콘서트가 있습니다. 사실 오케스트라 공연은 대규모 인원 동원 때문에 단원들 간 '거리 두기'가 쉽지 않은 장르입니다. 그동안 독일, 오스트리아 등지에서 오케스트라 연주 때 어느 정도의 거리를 둬야 하는지 실증적 연구가 진행됐는데요, 서울시향은 이 결과를 참고하고 의료진의 조언도 구하면서 '무대 위 거리 두기'의 기준을 만들었습니다.간략하게 소개하면 오케스트라 연주 단원들 간의 기본 거리는 1.5미터로 하되, 악기 속성상 비말이 생성되는 관악 연주자의 경우 최고 5미터까지 거리를 둡니다. 또 관악 연주자 앞에 앉는 현악 연주자 뒤에 투명 방음판을 설치합니다. 보통 오케스트라 연주자들은 2인 1조로 보면대에 악보를 두고 보면서 연주하지만, 모두 떨어져 앉으니 1인당 1보면대가 됩니다. 동료 연주자의 소리를 바로 옆에서 긴밀하게 들으면서 연주하던 때와는 달라진 환경에 적응해야 합니다.그래서 프로그램도 코로나19 이전과는 달라질 수밖에 없습니다. 무대에 오르는 인원수에 제약이 생기니 말러 같은 대편성 교향곡은 연주하기 힘듭니다. 합창이 나오는 교향곡도 마찬가지로 당분간 연주하기 힘들어집니다. 말러 천인 교향곡, 베토벤 합창 같은 곡들은 당분간은 음반이나 과거 영상으로만 즐길 수 있을 것 같네요. (서울시향은 다음 공연에서 말러 교향곡도 연주할 예정인데, 대편성 원곡이 아니라 실내악 규모로 편곡된 버전입니다.) 대신 모차르트나 하이든 교향곡 등이 코로나 시대의 오케스트라 레퍼토리로 사랑받을 것으로 보입니다.서울시향은 거리두기 수칙을 지키기 위해 금요일 공연 프로그램을 모차르트 교향곡 39번, 스트라빈스키 '관악기를 위한 교향곡', 본 윌리엄스 '탈리스 주제에 의한 환상곡'으로 구성했습니다. 본래 엘가의 '수수께끼 변주곡' 등을 연주하는 콘서트를 관객 앞에서 열 예정이었지만, 이를 취소하고 대신 무 관객 생중계로 여는 공연입니다. 목요일에 모차르트 교향곡 39번 리허설을 취재했는데, 거리 두기 수칙을 위해 원래도 대편성은 아니었지만, 연주 인원을 평소보다 줄였다고 들었습니다. 그래서 달라진 음향 밸런스를 맞추는 데 신경을 많이 쓰는 모습이었습니다.올해 서울시향 임기를 시작한 오스모 벤스케 감독은 이번 공연을 위해 입국 후 2주 격리 기간을 보냈습니다. 격리 생활은 쉽지 않았지만, 꼭 해야 할 일이었다고 했습니다. 그는 목요일 인터뷰에서 '지휘봉을 잡지 못한 지 오래라 팔 근육이 약해졌다'며 웃었습니다. 또 이렇게 함께 모여서 다시 음악을 할 수 있어서 감개무량하다고 했습니다. 벤스케 감독은 요즘 무대 위 거리 두기 원칙을 따르면서 오케스트라 공연을 실제로 할 수 있는 곳은 아이슬란드와 한국뿐이라고 하더라고요. 2주 격리 기간 중에 철저하게 점검하는 한국의 방역시스템에 감탄했다는 얘기도 했습니다.BC는 Before Corona, AD는 After Disease라는 말이 나올 정도로 코로나19는 모든 분야에서 역사적인 대변동을 가져오고 있는데요, 앞으로 음악회의 모습과 형태 역시 많이 달라지겠지만, 영혼을 위로하고 기쁨을 주는 음악의 힘은 변치 않을 거라고 믿습니다. 저도 취재하면서, 리허설이었지만 오랜만에 현장에서 오케스트라 음악을 들을 수 있어서 참 좋았습니다.공공 다중시설은 6월 14일까지 운영을 중지하라는 정부 방침에 따라 세종문화회관 M시어터에서 개막한 음악극 '김덕수 전'의 주말 공연이 취소됐습니다. 금요일에는 공연을 하되 관객은 받지 않고 온라인 중계로 공연 실황을 볼 수 있게 할 예정입니다. 사물놀이 명인의 김덕수의 삶과 음악, 집에서 즐길 수 있습니다.국립극단의 청소년극 '영지' 역시 공공 다중시설 운영 중단 방침에 따라 공연을 취소하고, 온라인 생중계를 예정했던 5월 29일, 6월 1일, 4일, 5일 4회차 공연을 무관객으로 전환해 국립극단 유튜브 채널로 중계합니다. 공연 시간은 모두 오후 1시 반입니다. 당초 학교 수업 일환으로 활용할 수 있도록 동시 생중계로 계획됐던 공연입니다. 6월 4일과 5일 예정됐던 '예술가와의 대화'도 무 관중 중계하며 유튜브 댓글을 통해 질문을 받는 방식으로 진행합니다.토요일, 영국 로열 발레단의 '첼리스트(The Cellist)'가 공개됩니다. 요절한 여성 첼리스트 자클린 뒤 프레(1945~1987)의 예술혼과 비극적인 삶을 그립니다. 영국 출신의 자클린 뒤 프레는 10대 때 이미 엘가의 첼로 협주곡으로 세계적인 명성을 얻은 첼리스트였는데요, 피아니스트이며 지휘자인 다니엘 바렌보임과 사랑에 빠져 1967년 유대교로 개종하면서까지 바렌보임과 결혼했지만, 행복했던 기간은 불과 몇 년, 근육이 굳어가는 다발성 척수경화증으로 고통스러운 투병 생활 끝에 42세를 일기로 세상을 떠났습니다. 자클린 뒤 프레의 삶을 다룬 크리스토퍼 누펜의 영화에서 발췌한 영상(출처 도이치그라모폰 유튜브 채널)을 보시면 참고가 되실 거예요. [▶영상 보기] 자클린 뒤 프레의 삶에서 영감을 받아 이 작품을 안무한 캐시 마스턴은 남자 무용수에게 첼로 역할을 맡겼습니다. 일생의 동반자로서 첼로와 첼리스트 간의 유대감을 표현한 것이죠. 작곡가 필립 피니는 엘가와 베토벤 포레 멘델스존 라흐마니노프와 슈베르트의 곡들을 발레 음악에 절묘하게 녹여 넣어, 발레 음악 자체가 첼로에 대한 오마주가 되도록 했습니다. 공개 기간이 기니까 여유 있게 보시면 좋겠습니다. [▶트레일러 보기] 이 밖에도 발레와 오페라 연극 등 관심 가는 공연들이 많습니다. 건강하고 문화적인 주말 보내시기 바랍니다. 또 뵙겠습니다.*공연 리스트와 영상 링크 함께 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3는 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다.<5월 29일 (금)>PART 1PART 2연극 '맥베스'-학습자료 제공(~ 영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '겨울 이야기'(~5/31)영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse : [▶유튜브] 로열 발레단, 케네스 맥밀란 '아나스타샤'(~6/16)마스네 오페라 '신데렐라'(~6/23)영국국립발레단 ENB at Home : [▶유튜브] [▶빈 국립오페라 데일리 라이브] (회원가입 후 무료관람)<5월 30일 (토)>PART 1오페라 '안드레아 셰니에' (~5/31)두 점 사이의 가장 긴 거리 (~5/31 오후 6시)김성현의 모차르트 탐구생활 (~5/31 저녁 8시)PART 2연극 'This House' (~6/5)연극 '맥베스'-학습자료 제공(~ 영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '겨울 이야기'(~5/31)영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse : [▶유뷰트] 로열 발레단, 케네스 맥밀란 '아나스타샤'(~6/16)마스네 오페라 '신데렐라'(~6/23) [▶빈 국립오페라 데일리 라이브] (회원가입 후 무료관람)모차르트 오페라 '돈 조반니' (오전 9시부터 24시간)발레 '마타 하리' (~6/6)<5월 31일 (일)>PART 1오페라 '안드레아 셰니에' (~5/31)두 점 사이의 가장 긴 거리 (~5/31 오후 6시)김성현의 모차르트 탐구생활 (~5/31 저녁 8시)PART 2연극 'This House' (~6/5)연극 '맥베스'-학습자료 제공(~ 영국 학교 등교 시작 전까지)연극 '겨울 이야기'(~5/31)영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse : [▶유튜브] 로열 발레단 'The Cellist' (새벽 3시~6/30)로열 발레단, 케네스 맥밀란 '아나스타샤'(~6/16)마스네 오페라 '신데렐라'(~6/23) [▶빈 국립오페라 데일리 라이브] (회원가입 후 무료관람)발레 '마타 하리' (~6/6)21세기의 안무가들 (~6/2 오전 9시)PART 3수금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개.매주 금요일 저녁7시 무관중 기획공연 업로드 후 계속 공개.수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍. 스트리밍 이후 계속 공개.과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개.매주 월수금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개.월토 새벽 3시반 과거 공연실황 스트리밍. 24시간 공개.매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개. 이전 영상 볼 수 있음.매주 수토 오전 9시 과거 공연실황 스트리밍. 72시간 공개.매주 1회 스트리밍. 1주일 공개. [▶유로아트 유튜브 채널 마린스키 극장 공연 모음] (발레 호두까기 인형 등)