[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(30)…오월 음악극&전설의 디바 제시 노먼

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.'방콕에 지친 당신을 위해' 온라인 공연 소개 시리즈. 드디어 30회를 찍었습니다. 숫자가 중요한 건 아니지만, 저한테는 조금 의미가 있습니다. 앞으로도 몇 회까지 쓰게 될지 모르겠지만, 끝까지 열심히 해보겠습니다.5·18 광주 민주화운동 40주년을 맞아 다양한 예술작품으로 5월 광주의 의미를 되새겨보는 오월평화페스티벌이 열리는데요, 그 첫 번째 공연 오월 음악극 '사랑이여'가 온라인 중계로 진행됩니다. 김덕수, 시나위 앙상블, LDP무용단 등이 출연해 전통음악과 현대용의 만남으로 지난 40년의 5·18 민주화운동을 새롭게 표현합니다. [▶트레일러 보기] 어제 소개했던 영국 국립발레단의 'FANTASTIC BEINGS'는 목요일 새벽 3시부터 공개되는 것인데, 착오로 하루 먼저 소개했네요. 오늘부터 볼 수 있습니다. 캐나다의 여성 안무가 아주르 바톤(Aszure Barton)이 메이슨 베이츠의 음악에 안무해 영국 국립발레단이 2016년 초연했던 작품인데요, 남녀 무용수 20명이 역동적인 움직임으로 '환상적인 존재들'을 표현합니다. 온라인 첫 공개입니다. [▶트레일러 보기] 어제 80주년 기념 온라인 갈라 공연을 했던 아메리칸 발레 시어터는 디지털 시즌으로 오프스테이지 프로그램들을 제공하고 있습니다. 80주년의 역사, ABT를 거쳐 간 전설적인 무용가들, 발레 클래스, 토크 프로그램, 그리고 이번 시즌에 초청이 예정됐던 무용수 탐구 등 다양한 메뉴가 준비돼 있으니 한 번 둘러보세요.메트로폴리탄 오페라에서 공개하는 리하르트 슈트라우스의 오페라 '낙소스의 아리아드네'는 소프라노 제시 노먼과 캐슬린 배틀이라는 이름만으로도 관심을 끕니다. 1988년 제임스 레바인이 지휘한 공연 실황으로 잘 알려져 있습니다. 지난해 74세로 세상을 떠난 전설적인 '디바' 제시 노먼의 생전 열연을 볼 수 있습니다. 캐슬린 배틀도 명불허전이고요.마린스키 극장은 홈페이지에서는 전막 공연 실황이 하루 만에 내려가는데, 유튜브 채널에서는 며칠 동안 더 볼 수 있습니다. 러시아어 유튜브 채널이긴 하지만, 찾아서 보는 데 큰 문제는 없습니다. '피터와 늑대', 발레 '레이몬다' 오페라 '토스카' 등 공연들을 볼 수 있습니다. 또 유로아트 유튜브 채널의 마린스키극장 공연 모음 코너에서도 발레 '호두까기 인형' 등 여러 편의 공연을 감상할 수 있으니 참고하세요. 아래 PART 3에 마린스키 유튜브 채널과 유로아트 채널 링크 표시해 놨습니다.*공연 리스트와 영상 링크 함께 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3은 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다.<5월 14일 (목)>PART 1오페라 '동백꽃 아가씨_라 트라비아타' (~5/17)연극 '비행소년 KW4839'(~5/15 오전 10시)PART 2연극 '안토니와 클레오파트라' (~5/15)연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)연극 '맥베스'-학습자료 제공(~ 영국 학교 등교 시작 전까지)#영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis'(~5/17)브리튼 오페라 글로리아나(~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기'(~6/2)베르디 오페라 '라 트라비아타'(~6/9) [▶빈 국립오페라 데일리 라이브] (회원가입 후 무료관람)발레 '백조의 호수' ( ~5/17 새벽 2시)다큐멘터리 '이리 킬리안과 인터뷰'(~5/15)#영국국립발레단 ENB at Home [▶페이스북] 제롬 로빈스 '사계' 중 '봄', '목신의 오후', 조지 발란신 '론도', '주제와 변주'(~5/16오전 9시)PART 3수금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개.매주 금요일 저녁7시 무관중 기획공연 업로드 후 계속 공개.수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍. 스트리밍 이후 계속 공개.과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개.매주 월수금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개.월토 새벽 3시 반 과거 공연실황 스트리밍. 24시간 공개.매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개. 이전 영상 볼 수 있음.매주 수토 오전 9시 과거 공연실황 스트리밍. 72시간 공개.매주 1회 과거 공연실황 스트리밍. 1주일 공개.