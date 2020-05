[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해 (25)…피아니스트 조성진 페이스북 라이브

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.주중에 공휴일이 있으니 한 주가 빨리 지나가네요. 주말을 향해 가고 있는 목요일입니다. 한국에서는 이제 공연장들이 조금씩 가동을 시작하는 분위기이지만, 온라인 공연은 여전히 풍성합니다.피아니스트 조성진 씨가 오늘 밤 페이스북 라이브를 합니다. 조성진 씨는 '방랑자'라는 제목의 새 음반에 슈베르트와 베르그, 리스트의 작품을 실었는데요, 이 음반의 발매를 앞두고 수록곡 일부를 관객 없이 연주한 영상을 자신의 공식 페이스북 계정을 통해 스트리밍합니다. 또 미리 온라인을 통해 받은 팬들의 질문에 답하는 Q&A 세션도 진행합니다. 이 공연은 페이스북이 세계보건기구(WHO)의 '코로나19 연대 대응 기금'을 지원하는 캠페인의 일환인데요, '기부 버튼'을 통해 코로나 19 극복을 위한 모금 캠페인에 동참할 수도 있습니다.빈 국립오페라의 오페라 '청교도'에는 한국인 베이스 박종민 씨가 출연합니다. 박종민 씨는 2011년 차이코프스키 콩쿠르, 2015년 BBC 카디프 싱어 오브 더 월드 등 굵직한 콩쿠르에서 수상했습니다. [▶카디프 수상 당시 영상] 2013년 이후 빈 국립오페라 전속으로 활동하며 메트로폴리탄 오페라 무대에도 데뷔한 바 있는데요, 빈 국립오페라는 그가 지난 2015년 '청교도'에서 여주인공 엘비라의 삼촌인 조르조 역으로 출연해 호평받았던 공연 실황을 공개합니다. '청교도'는 1640년대 영국 청교도와 왕당파의 투쟁 속에, 엘비라와 아르투로의 사랑을 그린 오페라입니다.영국 국립발레단이 발레 '로미오와 줄리엣' 공연 실황을 이틀간 공개합니다. 어제는 마린스키 발레단이 '로미오와 줄리엣'을 공개했었는데요, 1940년 프로코피에프 음악에 안무한 발레 '로미오와 줄리엣'이 러시아에서 초연된 이후, 수많은 안무가들이 자신의 스타일로 재해석한 '로미오와 줄리엣'을 선보여왔는데요, 영국 국립발레단은 루돌프 누레예프 버전의 '로미오와 줄리엣'을 공개합니다. 스타 무용수 알리나 코조카루, 이삭 에르난데스가 각각 줄리엣과 로미오를 춤춥니다. [▶트레일러 보기] *아래 온라인 공연 리스트, 영상 링크 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3는 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다. 제가 모든 온라인 공연을 다 소개할 수는 없으니 혹시 빠진 게 있더라도 양해 부탁드립니다.<5월 7일 (목)>PART 1양방언과 국립국악관현악단 'into the Light'(~5/8 오후 3시)오페라 '마술피리' (~5/10)연극 '손 없는 색시' (~5/10 밤 10시)PART 2연극 '프랑켄슈타인' : 베네딕트 컴버배치가 피조물 역 (~5/8 새벽 3시)조니 리 밀러가 피조물 역 (~5/9 새벽 3시)연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)모차르트 오페라 '코지 판 투테' (~5/10)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis' (~5/17)브리튼 오페라 '글로리아나' (~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기' (~6/2)한스 반 마넨 'Part I' ( ~5/9)조지 발란신 'Jewels' 중에서 'Rubies' (~5/9오전 9시)솔 레옹&폴 라이트풋 안무 'Subtle Dust' (~5/8)PART 3수·금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개매주 금요일 저녁7시 무관중 기획공연 업로드 후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍. 스트리밍 이후 계속 공개과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개매주 월·수·금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개월토 새벽 3시반 과거 공연실황 스트리밍. 24시간 공개매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개. 이전 영상 볼 수 있음매주 수토 오전 9시 과거 공연실황 스트리밍. 72시간 공개매주 1회 과거 공연실황 스트리밍. 1주일 공개