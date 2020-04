GOT7 잭슨이 펜싱 시범을 보였다.



29일 방송된 SBS '본격연예 한밤'(이하 '한밤')에서는 GOT7 멤버 잭슨이 펜싱 선수 시절을 회상하며 시범을 보였다.



이날 방송에서 GOT7는 신곡 'NOT BY THE MOON' 안무를 선보였다.



잭슨은 아이돌 데뷔 전 스포츠 선수 활동에 대해 "펜싱이다. 11위였다. 아버지가 중국 국가대표 선수였고 감독이었다"라고 설명했다.



또 잭슨은 "갑자기 내가 가수 되고 싶다고 했다. 1등 하면 보내준다고 했다. 내가 1등 했다. 아빠는 그때 너무 행복해서 '우리 아들 올림픽 오케이' 이랬는데, '아빠 나 보내준다고 했잖아'"라며 당시를 회상했다.



이어 잭슨은 즉석 펜싱 시범을 보이며 멤버들의 감탄을 자아냈다.



한편 JB는 '한밤' 첫 출연에 대해 "어렸을 때 보던 프로그램이라 내가 나온다는 게, '나도 이제 이름을 알렸구나' 생각이 든다"라는 소감을 전했다.



(SBS funE 김지수 에디터)