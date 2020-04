방탄소년단 새 다큐…'브레이크 더 사일런스' 내달 공개

그룹 방탄소년단(BTS)이 월드투어 이야기를 담은 세 번째 다큐멘터리 시리즈 '브레이크 더 사일런스'를 공개합니다.29일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단의 새로운 다큐멘터리 '브레이크 더 사일런스 다큐 시리즈'(BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES)가 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 다음 달 12일부터 방송됩니다.전날 위버스를 통해 트레일러 영상이 공개됐습니다.'브레이크 더 사일런스'는 2018년 11월 '러브 유어셀프' 아시아 투어부터 지난해 10월 '러브 유어셀프: 스피크 유어셀프' 서울 파이널 콘서트까지 방탄소년단의 351일간 월드 투어 여정을 그렸습니다.일곱 멤버가 지금껏 함께할 수 있었던 동력과 스타디움 투어를 펼치며 전 세계 팬들과 함께한 순간들을 생생하게 담았습니다.방탄소년단의 무대 뒤 소탈하고 일상적인 모습, 팬들을 향한 속마음도 들여다봅니다.이번 다큐 시리즈는 총 7개 에피소드로 구성됐습니다.5월 12일 오후 9시에 1, 2화가 동시 공개되며, 이후 28일까지 매주 화요일과 목요일 오후 9시에 한 편씩 순차적으로 방송합니다.방탄소년단은 앞서 '번 더 스테이지'(BURN THE STAGE)와 '브링 더 소울'(BRING THE SOUL) 다큐 시리즈를 통해 월드투어 과정과 백스테이지 현장 등을 공개한 바 있습니다.(사진=빅히트엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)