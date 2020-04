[스브스타] 지드래곤 집에 걸린 '승리 포함' 빅뱅 캐리커처…엇갈린 국내외 반응

그룹 빅뱅의 리더 지드래곤이 자신의 인스타그램에 시세 약 90억 원에 달하는 새 집을 공개해 화제를 모으고 있는 가운데, 거실에 놓인 전 멤버 승리를 포함한 빅뱅 멤버들의 캐리커처 액자가 눈길을 끌고 있습니다.지난 25일 지드래곤은 자신의 인스타그램을 통해 최근 이사한 집 일부를 공개했습니다. 독특한 인테리어가 돋보이는 집안 내부 사진 중 거실에 놓인 한 액자가 누리꾼들의 시선을 사로잡았습니다. 이 액자에는 빅뱅을 탈퇴한 승리까지 모두 포함된 다섯 명의 빅뱅 멤버 캐리커처가 담겨있었습니다.이 게시물에 대다수의 해외 팬들은 "BIGBANG IS 5(빅뱅은 다섯 명이다)"라는 댓글을 달았고, "왕은 빅뱅이 다섯 명이라고 말했다(The king has spoken... bigbang is 5)"라는 댓글은 가장 많은 '좋아요'와 답글을 받고 있습니다.이전에도 지드래곤은 인스타그램에 승리가 포함된 다섯 명의 빅뱅 사진을 올렸고, 승리가 버닝썬 사태와 관련해 조사를 받고 있는 동안에도 해당 사진들을 삭제하지 않았습니다. 또 지난해 10월 "승리의 달콤함", "때가 되면 다시 신용을 되찾을 것이다"라는 글귀를 올려 승리를 옹호했다는 의혹도 받았습니다.승리 탈퇴 후 빅뱅은 최근 4인조로 재정비까지 했지만, 팀의 리더 지드래곤이 자신의 집에 놓인 빅뱅 멤버 다섯 명의 그림을 SNS에 올리며 누리꾼들의 호기심을 다시 자극한 겁니다.이에 국내 누리꾼들은 "(지드래곤이) 빅뱅에 대해 어떤 생각을 갖고 있는 지 그림으로 돌려 말한 것 아니냐", "너희끼리나 추억"이라며 싸늘한 반응을 보이고 있습니다.(사진=지드래곤 인스타그램)(SBS 스브스타)