[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해⑬…뮤지컬 '오페라의 유령' 안방에서 즐겨요

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.4월 17일 금요일입니다. ‘방콕에 지친 당신을 위한’ 온라인 무료 공연 소개 시리즈 13번째 글입니다. 금요일이라 금·토·일 사흘치 공연을 총정리합니다! 공연이 너무 많아서 글이 좀 길어졌는데 양해 부탁드립니다. 뮤지컬 오페라의 유령도, 방탄소년단 공연 실황도 볼 수 있고요, 21세기판 '라이브 에이드' 글로벌 자선 콘서트가 열립니다. 이 글 곁에 두시고 주말 온라인 공연 길잡이로 삼으시면 좋겠어요.날짜 별로 제가 추린 추천 공연, 그리고 공연 리스트와 영상 링크 정리했습니다. 그 날 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3는 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다. 파트 3는 사흘 공통이라 금요일자에만 표시했습니다. 제가 모든 온라인 공연을 다 소개할 수는 없으니 혹시 빠진 게 있더라도 양해 부탁드립니다.건강하고 문화적인 주말을 보내는 데 도움이 되었으면 좋겠다는 마음으로 시작합니다!금요일에도 관객 없이 진행되는 공연 생중계가 있습니다. 세종문화회관 ‘힘콘 ‘시리즈로 3시에는 댄스뮤지컬 ‘사춤2-렛츠댄스, 크레이지’가, 저녁 7시반 연극 ‘흑백다방’이 찾아갑니다.‘사춤’은2004년 초연 이후 국내외 150여개 도시에서 투어를 진행한 인기 공연입니다. ‘사춤2’ 공연은 세 친구가 성장하며 겪는 사랑과 좌절, 질투 등을 힙합과 브레이크 댄스, 현대무용, 재즈, 탱고, 디스코 등 다양한 춤으로 표현하는 작품입니다.연극 ‘흑백다방’은 지난 2014년 초연돼 좋은 평가를 받았던 2인극인데요, 부산 남포동을 배경으로 1980년대 격동의 민주화 시절, 가해자와 피해자의 관계를 다루는 심리 드라마입니다. 상처받은 사람에게 카운셀링을 해주는 다방 주인(김명곤)에게 과거의 사람인 손님(윤상호)이 찾아오면서 이야기가 시작됩니다. 극단 후암의 차현석 연출가가 직접 쓰고 연출했고, 김명곤, 윤상호 두 배우의 열연으로 긴장감 있게 전개됩니다. 이 공연은 22일부터 예술의전당 자유소극장 무대에 오를 예정이기도 한데요, 미리 안방극장에서 만날 수 있는 기회입니다.경기시나위오케스트라가 금요일과 토요일 이틀간 ‘新, 시나위’ 공연을 선보입니다. 예술감독 원일을 맞이해 경기도립국악단에서 경기시나위오케스트라로 이름을 바꾼 후 첫 공연인데, 코로나19로 무관중 생중계로 진행하게 됐습니다. 이름만 새로운 게 아니라 신선한 기획으로 준비한 공연들입니다. 금요일에는 베이시스트 송홍섭과 기타리스트 이원술, 드러마 한웅원, 색소포니스트 신현필, 가야금 연주자 박경소가, 토요일에는 거문고 연주자 허윤영, 영화음악 감독 방준석, 피리 연주자 겸 기타리스트 이일우 음악감독이 오케스트라와 호흡을 맞춥니다.PART 1#국립극장 온라인 상영회 https://www.youtube.com/channel/UCJ55axexMkXqp1Fgwvmdsgg국립창극단 ‘심청가’ (~4/17)#국립오페라단 집콕오페라https://www.youtube.com/channel/UC6KCcAMTxQrBPS7d9Q1hyug오페라 호프만의 이야기(~4/19)#국립극단 온라인 전막상영회https://www.youtube.com/user/ntckmaster연극 ‘실수연발’ (오전 10시부터 24시간)# 남산예술센터 NFLIX 상영회 www.youtube.com/user/sfacmoviehttps://m.tv.naver.com.sfacmovie/home연극 ‘그녀를 말해요’ (~4/19 밤 10시)#세종문화회관 힘내라 콘서트 네이버TV 라이브 https://tv.naver.com/sejongcenter#경기아트센터꺅!TV유튜브 https://www.youtube.com/user/iloveggac/featured꺅!TV네이버 https://tv.naver.com/ggacPART 2#영국 국립극장 NationalTheaterHome https://www.nationaltheatre.org.uk/nt-at-home#영국 글로브극장 Watch https://www.shakespearesglobe.com/watch/#now-showing연극 ‘햄릿’ (~4/19)#메트로폴리탄 오페라 Nightly Opera Streams https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams#영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHousehttps://www.youtube.com/user/RoyalOperaHouse발레 피터와 늑대(~4/26)헨델 오페라 ‘아시스와 갈라테아(~5/3)모차르트 오페라 ‘코지 판 투테’(~5/10)#빈 국립오페라 데일리 라이브 https://www.staatsoperlive.com/*회원가입 후 무료관람. 스트리밍 개시부터 24시간 공개(72시간에서 24시간으로 공개 시간 축소)# 베자르 발레 로잔느 https://www.bejart.ch/en/모리스 베자르 안무 ‘마술피리’(~4/20 아침7시)#러시아 마린스키TVhttps://mariinsky.tv/ePART 3#KBS교향악단 디지털K홀 https://www.youtube.com/channel/UCUqNn2bpiOC6JPhMcf6wRYw/featured수금 저녁 8시 업로드 후 계속 공개#코리안 심포니 내 손안의 콘서트https://www.youtube.com/user/koreansymphony/featured금요일 저녁7시 업로드 후 계속 공개#봄아트프로젝트 방구석클래식 https://channels.vlive.tv/EA8295/home음악가 라이브 수시 업로드. 이후 계속 공개.#뉴욕필하모닉 NYPhil Plays On https://nyphil.org/playson 스트리밍 후 일정시간 공개#베를린 필하모닉 Digital Concerthall https://www.digitalconcerthall.com/ko/home*회원가입 후 30일간 디지털 공연 아카이브 무료관람#로열콘세르트허바우 라이브 https://www.youtube.com/user/rcolive/featured월수금 밤 11시 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개#런던 심포니 Always Playing https://www.youtube.com/user/Lso.월토 새벽 3시반 공연실황 스트리밍. 24시간 공개.#태양의서커스 Cirqueconnect https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect토요일 새벽 5시 새 공연 영상 공개. 이전 영상 볼 수 있음.토요일엔 그 유명한 뮤지컬 ‘오페라의 유령’이 안방을 찾아옵니다! 영국의 뮤지컬 작곡가이며 제작자인 앤드류 로이드 웨버의 ‘Shows Must Go On’ 유튜브 채널에서 이미 앞서 ‘지저스 크라이스트 슈퍼스타’와 ‘요셉 어메이징’이 공개된 바 있죠. 이번에는 영국 런던 로열 앨버트 홀에서 열린 ‘오페라의 유령’ 25주년 기념공연 실황을 선보입니다. 뮤지컬 스타 라민 카림루와 시에라 보게스가 각각 유령과 크리스틴 역을 맡습니다.흉측한 외모를 가면으로 가리고 파리 오페라 하우스 지하에 살면서 ‘유령’으로 불리는 천재 작곡가, 천상의 목소리를 타고난 소프라노 크리스틴, 그리고 크리스틴의 소꿉친구인 라울. 이 셋을 둘러싼 운명적인 사랑 이야기입니다. 귀를 사로잡는 웅장하고 아름다운 음악, 파리 오페라 하우스를 재현한 화려한 무대가 압도적입니다.(뮤지컬 '오페라의 유령' 티저 영상. 영국시각 금요일, 한국시각 토요일 새벽에 최초 공개됩니다)‘오페라의 유령’은 1986년 영국 런던에서 초연된 이래 지금까지 전세계에서 끊임없이 공연되어 온 걸작입니다. 런던 웨스트엔드와 뉴욕 브로드웨이의 ‘오페라의 유령’ 공연장은 코로나19로 멈춰 섰고, 서울에서 진행하던 월드투어 공연은 배우 중 확진자 발생으로 중단된 가운데, ‘오페라의 유령’을 안방에서 만날 수 있게 된 것이라 더욱 반갑습니다. 토요일 새벽 3시부터 48시간 동안 유튜브에서 시청 가능합니다.그룹 방탄소년단이 공연 실황 온라인 상영에 합류했습니다. 토요일과 일요일, 과거 공연들과 팬미팅 실황을 대거 방출합니다. 방탄TV에서 상영되는 방방콘! 방탄소년단의 오프라인 공연은 취소 혹은 연기됐지만, 온라인으로 공연을 즐길 수 있는 기회입니다. 벌써부터 국내뿐 아니라 해외 아미들도 관심이 뜨겁습니다.국립발레단도 온라인 상영회에 합류했습니다. 발레단 유튜브 계정을 통해 주요 공연을 중계하는 'KNB RE:PLAY'입니다. 첫 상영작으로 토요일과 일요일, 국립발레단원 강효형이 안무한 발레 '허난설헌-수월경화'를 선보입니다. 조선 중기 시인 허난설헌의 시를 소재로 했는데요, 시에 등장하는 잎과 새, 난초, 부용초의 모습을 무용수의 세밀한 움직임으로 표현합니다. 토요일은 수석무용수 신승원이, 일요일은 수석무용수 박슬기가 주역을 맡은 공연 실황을 공개합니다.민간 공연기획사인 크레디아가 ‘Meet the Artist Live’ 시리즈를 유튜브 채널에서 진행하고 있습니다. 토요일에 주목받는 첼리스트 문태국의 순서가 예정돼 있네요. 역시 민간 공연기획사인 봄아트프로젝트가 ‘방구석 클래식’이라는 릴레이 라이브를 V라이브 채널을 통해 진행해 왔는데요, 모두 연주자와 실시간 Q&A도 진행하고, 스트리밍이 끝난 뒤에도 공연 영상을 올려놓고 있으니 한번 보셔도 좋겠습니다.PART 1#방탄소년단 방탄TV https://www.youtube.com/user/BANGTANTV/featured#국립극장 온라인 상영회 https://www.youtube.com/channel/UCJ55axexMkXqp1Fgwvmdsgg#국립발레단 'KNB RE:PLAY’https://www.youtube.com/channel/UCqXxaAUCdtML1POvdp3Zm1w/feed#국립오페라단 집콕오페라https://www.youtube.com/channel/UC6KCcAMTxQrBPS7d9Q1hyug오페라 호프만의 이야기(~4/19)#남산예술센터 NFLIX 상영회 www.youtube.com/user/sfacmoviehttps://m.tv.naver.com.sfacmovie/home연극 ‘그녀를 말해요’ (~4/19 밤 10시)#세종문화회관 힘내라 콘서트 네이버TV 라이브 https://tv.naver.com/sejongcenter#경기아트센터꺅!TV유튜브 https://www.youtube.com/user/iloveggac/featured꺅!TV네이버 https://tv.naver.com/ggac#크레디아TV Meet the Artist Live(https://www.youtube.com/user/crediatv/featured)PART 2#앤드류 로이드 웨버 Shows must go onhttps://www.youtube.com/theshowsmustgoon#영국 국립극장 NationalTheaterHome https://www.nationaltheatre.org.uk/nt-at-home연극 ‘보물섬’(~4/23)#영국 글로브극장 Watch https://www.shakespearesglobe.com/watch/#now-showing연극 ‘햄릿’ (~4/19)#메트로폴리탄 오페라 Nightly Opera Streams https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams#영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHousehttps://www.youtube.com/user/RoyalOperaHouse발레 피터와 늑대(~4/26)헨델 오페라 ‘아시스와 갈라테아(~5/3)모차르트 오페라 ‘코지 판 투테’(~5/10)#빈 국립오페라 데일리 라이브 https://www.staatsoperlive.com/*회원가입 후 무료관람. 스트리밍 개시부터 24시간 공개# 베자르 발레 로잔느 https://www.bejart.ch/en/모리스 베자르 안무 ‘마술피리’(~4/20 아침7시)한국 시각으로 일요일 오전 9시부터 ‘원 월드-투게더 앳 홈(One World-Together At Home)’이라는 초대형 온라인 자선 콘서트가 열립니다. 레이디 가가가 세계보건기구와 자선단체 ‘글로벌시티즌’과 함께 주최하는 콘서트로 코로나19 대응 기금을 모으기 위한 자선공연입니다. 레이디 가가와 테일러 스위프트, 빌리 아일리시, 찰리 푸스, 폴 매카트니, 엘튼 존, 스티비 원더….. 출연진을 일부만 열거해도, 얼마나 화려한 라인업인지 짐작이 가시죠? 한국에서는 그룹 슈퍼엠이 참여합니다.‘보헤미안 랩소디’의 퀸이 출연해 유명했던 자선공연 ‘라이브 에이드’의 21세기 버전인데, 코로나19 때문에 온라인에서 ‘홈 라이브’로 열리는 겁니다. ABC NBC Viacom CBS네트웤스, 아이하트 미디어 등 미국 주요 미디어 외에도 알리바바와 아마존 프라임비디오, 애플, 페이스북, 인스타그램, 텐센트, 트위터, 야후, 유튜브 등 거의 모든 플랫폼에서 만날 수 있습니다.일요일에는 보고 싶은 발레 공연이 많네요. 빈 국립발레단은 ‘호두까기 인형’ 누레예프 버전 을 리메이크한 2012년 공연 영상을 공개합니다. ‘호두까기 인형’은 크리스마스가 배경이라 겨울철에 많이 공연되지만, 언제 봐도 재미있는 가족 발레의 대명사입니다. 클라라를 성인 무용수가 연기하고, 호두까기 인형이 아닌 드로셀마이어가 왕자로 변신해 클라라와 호흡을 맞춥니다. 영국 로열 오페라하우스는 주목받는 남아공 출신 안무가 아서 피타가 로열 발레단을 위해 안무한 ‘변신(Metamorphosis)’을 준비했습니다. 카프카의 소설을 모던 발레로 표현한 공연입니다.볼쇼이 발레단의 ‘스파르타쿠스’ 역시 놓치기 아까운 명작입니다. 한국에서는 국립발레단이 라이선스로 공연한 바 있는데요, 발레, 하면 여성 무용수의 우아한 몸짓만 떠올리는 분들이 많은데요, 스파르타쿠스는 장쾌한 남성 발레의 매력도 한껏 보여줍니다. 로마 검투사 스파르타쿠스의 반란을 소재로 볼쇼이 발레단의 거장 유리 그리가로비치가 안무했습니다.PART 1https://www.globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/ (오전 9시부터 애플, 페이스북, 인스타그램, 텐센트, 트위터, 야후, 유튜브 등에서 시청 가능)#방탄소년단 방탄TV https://www.youtube.com/user/BANGTANTV/featured#국립발레단 'KNB RE:PLAY’https://www.youtube.com/channel/UCqXxaAUCdtML1POvdp3Zm1w/feed#국립극장 온라인 상영회 https://www.youtube.com/channel/UCJ55axexMkXqp1Fgwvmdsgg국립관현악단 ‘격格, 한국의 멋’(~4/24)#국립오페라단 집콕오페라https://www.youtube.com/channel/UC6KCcAMTxQrBPS7d9Q1hyug오페라 호프만의 이야기(~4/19)#남산예술센터 NFLIX 상영회 www.youtube.com/user/sfacmoviehttps://m.tv.naver.com.sfacmovie/home연극 ‘그녀를 말해요’ (~4/19 밤 10시)PART 2#앤드류 로이드 웨버 Shows must go onhttps://www.youtube.com/theshowsmustgoon뮤지컬 ‘오페라의 유령’(~20일 새벽 3시)#영국 국립극장 NationalTheaterHome https://www.nationaltheatre.org.uk/nt-at-home연극 ‘보물섬’(~4/23)#영국 글로브극장 Watch https://www.shakespearesglobe.com/watch/#now-showing연극 ‘햄릿’ (~4/19)#메트로폴리탄 오페라 Nightly Opera Streams https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams#영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHousehttps://www.youtube.com/user/RoyalOperaHouse로열 발레단, 아서 피타 안무 ‘변신 Metamorphosis’(~5/17)발레 피터와 늑대(~4/26)헨델 오페라 ‘아시스와 갈라테아(~5/3)모차르트 오페라 ‘코지 판 투테’(~5/10)#빈 국립오페라 데일리 라이브 https://www.staatsoperlive.com/*회원가입 후 무료관람. 스트리밍 개시부터 24시간 공개# 볼쇼이 온라인https://www.youtube.com/user/bolshoi/featured# 베자르 발레 로잔느 https://www.bejart.ch/en/모리스 베자르 안무 ‘마술피리’(~4/20 아침7시)