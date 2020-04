[스브스타] 조권, "춤에 성별이 어디있나"→ "네일아트 하지 말란 법 없다" 소신 발언

가수 조권이 자신의 스타일을 향한 누리꾼의 관심 어린 시선에 소신 발언을 이어갔습니다.조권은 15일 자신의 인스타그램 스토리에 손 사진과 함께 글을 올리며 네일 아트에 대한 솔직한 생각을 밝혔습니다.지난 10일 조권은 파란 의상을 입은 채 손톱에 파란색 매니큐어를 바르고 21대 국회의원 선거 사전투표에 참여해 큰 화제를 모았습니다. 이에 조권은 "요즘 나의 네일이 '핫'하군, 전역하고 새로운 기분 전환이 필요했다. (네일 아트) 한 지 한 달이 다 되어간다. 다음 색깔을 고민하고 있다"고 전했습니다.끝으로 그는 "매니큐어 칠하지 말란 법 없잖아? 그래서 결론은 '보권말권'"이라고 재치있게 글을 마무리했습니다.앞서 조권은 인스타그램에 "여자 춤, 남자 춤이 어딨나요. 그냥 내가 추면 '조권 춤'이지 뭐"라며 레이디 가가의 '본 디스 웨이(Born This Way)', 엑소의 '으르렁', 비욘세의 '크레이지 인 러브(Crazy In Love)' 등 다양한 장르의 음악에 맞춰 춤을 추는 영상을 올리기도 했습니다.조권은 한 방송에서 자신의 이런 모습이 많은 오해를 부르기도 했다며 고민을 토로하기도 했습니다. 그는 "제 최종 목표는 '조권은 조권이 장르다'라는 소리를 듣는 것"이라며 "'조권이니 저렇게 잘 추네' 이런 얘기를 듣고 싶다"는 바람을 밝혔습니다.아티스트로서 다양한 시도를 하고 있는 조권의 소신과 그의 전역 후 행보에 관심이 이어지고 있습니다.(사진=조권 인스타그램)(SBS 스브스타)