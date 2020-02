래퍼 씨잼이 과감한 '럽스타그램'으로 화제를 모았다.씨잼은 27일 자신의 SNS에 "watching you on my bed(내 침대에서 널 바라보며)"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진은 여자친구의 모습을 담은 흑백 사진이었다.속옷 차림으로 욕실을 나서는 모습, 젖은 머리를 말리는 뒷모습, 옷을 갈아입는 파격적인 모습 등이 눈길을 끌었다.씨잼은 지난달 여자친구와 찍은 사진을 올리며 '럽스타그램'을 시작했다. 여자친구와의 다정한 모습을 담은 사진을 게재하며 화제를 모았다.과감한 사진에는 의견이 분분했다. "연인 사이인데 어떠냐"는 반응과 "관종이다"라는 반응이 엇갈렸다.씨잼은 2016년 Mnet 오디션프로그램 '쇼미더머니5'에서 준우승을 차지했다. 그러나 지난해 8월 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다.(SBS funE 김지혜 기자)