"중국 여행 제한 풀고, 한국 제한할 생각 없나?" 中 기자의 황당한 질문…'적반하장' 중국 근황

지난 25일 미국 보건복지부 장관의 '코로나19' 기자회견에서 다소 황당한 질문이 나왔습니다. 중국의 한 미디어 소속이라고 밝힌 중국 기자는 앨릭스 에이자 미국 보건복지부 장관에게 "중국은 상황을 잘 억제하고 있는 반면 이탈리아, 일본, 한국은 점차 상황이 심각해지는 것 같은데, 중국 방문한 외국인들 입국 제한 조치를 완화하고 한국, 일본, 이탈리아에 대한 제한을 강화하는 방안을 고려할 생각은 없나? (My first question is as China's coronavirus case seems to be contained, while there is other countries like Italy, Japan, or South Korea seems expanding, I wonder are you considering loosening the travel restrictions regarding foreigners with travel history from China while considering imposing travel restrictions with, you know, travel histories regarding the above three countries?)"라고 질문했습니다.



이 기자는 다음 날(현지시간 26일) 진행된 트럼프 대통령의 기자회견에서도 "중국에 대한 여행 규제는 언제쯤 완화할 것인가요? (when would you be considering loosening the travel restrictions regarding China?)"라고 묻기도 했습니다. 전세계 감염자 수 독보적 1위에, 코로나19의 발원지로 알려진 중국에서 이런 요구를 하는 것은 비상식적이라는 해석이 나오고 있습니다.



이외에도 중국 일부 지역에서 한국인 여행객들을 예고 없이 격리조치하는가하면, 중국 내 일부 상점에서는 '한국인 출입을 금지한다'는 안내문을 걸기도 하고, 한국에 다녀온 우리 교민을 14일 자가 격리 시키며 문을 봉인조치하는 일까지 벌어지고 있습니다. 중국의 이런 조치에 여러분은 어떤 생각이 드시나요? 비디오머그가 정리했습니다.