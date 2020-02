[스브스타] 방탄소년단, 코로나19 여파로 팬 토크쇼 잠정 연기

그룹 방탄소년단이 코로나19 확산 여파에 팬들과 함께하는 토크쇼 행사를 잠정 연기하기로 했습니다.



방탄소년단의 소속사 빅히트엔터테인먼트 측은 오늘(26일) "3월 7일 진행 예정인 BTS 정규 4집 위플리 앨범 발매 이벤트 '보'이는 '라'이브 '해'요 in 서울 일정이 잠정 연기됐다"고 밝혔습니다.



이어 소속사 측은 "아티스트와 팬 여러분의 건강과 안전을 최우선으로 고려하고, 코로나19 확산 방지를 위해 다수가 밀집하는 행사를 자제해달라는 정부 방침에 협조하기 위한 결정이오니 팬 여러분의 양해 부탁드린다"며 "코로나19 확산 경과 및 추이를 보며 세부 사항이 확정되는 대로 안내해 드리겠다"고 설명했습니다.



최근 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 발매한 방탄소년단은 국내는 물론 전 세계 앨범 차트를 휩쓸며 폭발적인 인기를 얻고 있습니다.



코로나19가 빠른 속도로 확산함에 따라 연예계는 현재 공식 일정을 취소하고 연기하는 등 안전에 총력을 다하고 있습니다.



(사진=방탄소년단 공식 트위터)



(SBS 스브스타)