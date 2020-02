[스브스타] "너무 감미로워서 녹아버려"…미국 라디오서 '애국가' 부른 BTS 지민

그룹 방탄소년단 멤버 지민이 미국 라디오 방송에서 '애국가'를 불러 화제입니다.방탄소년단 멤버들은 최근 미국 라디오 쇼 '잭 생 쇼'(Zach Sang Show)에 출연해 인터뷰를 가졌습니다.특히 이날 지민은 인터뷰가 시작되자 애국가를 흥얼거리며 눈길을 사로잡았습니다.지민은 특유의 감미로운 음색으로 "동해물과 백두산이~"라고 노래를 부르다, MC 잭 생과 눈이 마주치자 웃음을 터뜨렸습니다.잭 생은 흐뭇한 미소와 함께 "계속해, 계속해(Keep going, Keep going)"라며 노래를 계속 불러 달라고 요구하기도 했습니다.짧은 순간이었지만, 지민은 인터뷰 시작에 앞서 애국가를 부르는 센스를 발휘해 한국 팬들에게 감동을 안겼습니다.지민의 애국가 첫 소절을 끝으로 방탄소년단 멤버들은 청취자들에게 인사를 건네며 인터뷰를 이어갔습니다.애국가를 부르는 지민의 모습은 SNS에 퍼지며 화제가 됐고, 팬들은 "너무 감미로워서 녹을 거 같아", "지민 덕분에 전 세계 아미들은 애국가 다 들은 듯", "애국가도 느낌 있게 부르는 지민", "애국가에 소울을 담았다", "미국 방송에서 애국가가 들릴 줄은 상상도 못 했는데 감동이야", "국위선양 하셨네요"라며 열띤 반응을 보였습니다.방탄소년단은 오는 21일 정규 4집 '맵 오브 더 솔: 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 발매할 예정입니다.(출처='Zach Sang Show' 유튜브)(SBS 스브스타)