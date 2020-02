[Pick] 한국외대에 등장한 "우한 힘내, 중국 힘내!"

한국외국어대학교가 우한과 중국에 보내는 응원의 메시지를 공개했습니다.현재(6일 기준) 한국외대 정문 현수막과 홈페이지에는 "我们都是韩国外大的学生。武汉加油,中国加油!"(우리는 모두 한국외대 학생들. 우한 힘내, 중국 힘내!)라는 글귀가 걸려 있습니다.홈페이지에는 추가로 'We are all with you'(우리 모두 당신과 함께 있다)라는 문구가 적혀 있는데, 한 대학 관계자는 "중국 학생들에게 힘이 되길 바라는 뜻"이라고 전했습니다.그런데 소식이 알려지면서 온라인상에서 갑론을박이 벌어지고 있습니다.한쪽에서는 "중국 학생들이 많이 있는 외국어대학교의 특성상 충분히 가능하다", "감동이다" 등의 의견이, 다른 쪽에서는 "사과를 받아야 할 판에 응원이라니", "과하다" 등으로 의견이 엇갈리고 있습니다. 특히 한 누리꾼은, 학교 측이 지난 홍콩 시위 당시 관련 대자보를 강제 철거한 사례를 들며 "외대가 중국 편만 들고 있다"는 불편한 심경을 드러내기도 했습니다.한편 중국의 일부 매체들은 "따뜻한 마음!", "한국외대가 중국을 응원하고 있다" 등의 내용을 담아 해당 소식을 보도하고 있는 것으로 알려졌습니다.'뉴스 픽' 입니다.(사진=한국외국어대학교 홈페이지·온라인 커뮤니티 캡처)