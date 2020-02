친구 하소연을 듣고 무모한 보복에 나선 20대가 경찰에 붙잡혔습니다.



어제(3일) 전주완산경찰서는 전북 전주시 용복동의 한 주택에서 35살 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 24살 A 씨를 검거했다고 밝혔습니다.



전날 밤 A 씨는 친구들과의 술자리에서 친구 C 씨가 B 씨와의 채무 관계로 억울한 일을 당했다는 사실을 전해 들었습니다. 이에 A 씨는 "내가 해결해주겠다"며 나섰고, 함께 있던 다른 친구 D 씨의 만류에도 흉기를 준비해 B 씨의 집을 찾아갔습니다. 사건 당시 C 씨는 술에 취해 차 안에 잠들어 있었던 것으로 전해졌습니다.



결국 A 씨가 휘두른 흉기에 크게 다친 B 씨는 인근 병원으로 이송됐지만 숨졌고, D 씨의 신고로 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 체포했습니다.



조사 결과 A 씨도 B 씨와 평소 알고 지내던 사이였던 것으로 밝혀졌습니다. 경찰은 범행 경위와 C 씨의 사연 등에 대해 조사 중이며 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 예정입니다.



