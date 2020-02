WHO 사무총장 "신종 코로나 억제하려 여행 방해 안 돼" 재언급

세계보건기구(WHO)의 테드로스 아드하놈 게브레예수스 사무총장은 3일(현지시간) 신종 코로나바이러스 억제를 위해 여행과 교역을 금지할 필요가 없다고 재차 언급했습니다.



로이터 통신에 따르면 게브레예수스 사무총장은 이날 스위스 제네바 본부에서 열린 WHO 집행이사회에서 "모든 나라가 증거에 기초한 일관된 결정을 이행할 것을 요청한다"고 말했습니다.



이어 중국 외 지역에서 바이러스의 확산이 "아주 적고 (속도가) 느리다"라면서 오히려 "이런 전략 때문에 중국 밖에서 (확진 환자의) 수는 훨씬 많아질 것"이라고 경고했습니다.



일주일 전 중국 베이징(北京)에서 시진핑(習近平) 국가주석을 만났던 그는 이날 발언 도중 기침을 한 뒤 "걱정하지 마라. 이것은 신종 코로나바이러스가 아니다"라고 말하기도 했습니다.



아울러 그는 트위터와 페이스북, 텐센트, 티톡과 같은 소셜 미디어가 신종 코로나바이러스와 관련한 '가짜 정보'를 차단하기 위한 조처를 하고 있다고 전했습니다.



게브레예수스 사무총장의 이런 발언은 WHO가 지난달 30일 신종 코로나바이러스에 대해 국제적 공중보건 비상사태를 선포하면서도 발병지인 중국에 대한 여행과 교역 제한을 권고하지 않는다고 밝힌 것과 동일 선상에 있습니다.



당시 그는 "WHO는 중국의 전염병 통제 능력에 대해 지속해서 신뢰할 것"이라며 "국제적인 여행과 교역을 불필요하게 방해하는 조처가 있을 이유가 없다"고 말한 바 있습니다.



그러나 WHO의 '희망'과는 달리 미국과 일본 등 세계 각국이 중국에서 오는 여행객을 향해 속속 문을 걸어 잠그고 있습니다.



미국은 지난 2일 오후 5시부터 최근 2주간 중국을 다녀온 외국 국적자에 대해 미국 입국을 잠정 금지하기로 했습니다.



일본도 2주간 신종 코로나바이러스의 진원지인 중국 우한(武漢)이 속한 후베이(湖北)성에 체류한 적 있는 모든 외국인의 입국을 거부하기로 했습니다.



이 외에도 호주와 뉴질랜드, 싱가포르, 과테말라 등은 중국발 여행객의 입국을 제한하고, 베트남과 이탈리아, 러시아 등은 중국을 오가는 대부분의 항공편을 취소한다고 발표했습니다.



이 같은 전 세계적인 '중국 봉쇄' 정책에 중국 대표단은 WHO 집행이사회에서 비난의 목소리를 높였습니다.



주제네바 중국대표부의 리송 군축 담당 대사는 "이러한 모든 조처는 WHO의 권고에 심각하게 반하는 것"이라고 지적했습니다.



본래 이날 집행이사회에는 중국에서 온 다른 담당자가 참석할 예정이었으나, 베이징발 항공편이 취소되면서 리 대사가 참석했습니다.



그는 또 타이완 당국과 신종 코로나바이러스에 대한 모든 정보를 공유했고 양측의 소통이 "순조롭게" 진행되고 있다고 주장했습니다.



그러면서 타이완의 전문가들이 지난달 중순 발병지인 중국 우한과 후베이성의 질병 예방과 통제 센터를 방문했다면서 "그들의 우려에 추가적인 답을 제공했다"고 말했습니다.



타이완은 중국의 반대로 WHO 등 유엔 기구에 가입하지 못하고 있습니다.



이에 대해 미국 대표는 세계 20여 개국에서 발병한 신종 코로나바이러스에 집중할 필요가 있다고 강조했습니다.



앤드루 브렘버그는 "우리는 이 바이러스에 대해 매일 더 많이 알아가고 있고, 가용한 정보를 토대로 확산을 최소화하기 위해 WHO의 권고에 맞춰 적절한 공중보건 조처를 시행하고 있다"고 말했습니다.



그러면서 "미국은 발병에 대처하기 위해 모든 파트너와 협력하고 있다"고 덧붙였습니다.



한편, WHO에 따르면 이날 오전 현재 중국 내 확진자 수는 사망자 361명을 포함해 1만7천238명, 중국 외 지역에서는 23개국에서 사망자 1명을 포함해 151명으로 집계됐습니다.



