윤종신, 휴식기에도 열일은 여전...'월간 윤종신' 곡들 담은 새앨범 발매

가수 윤종신이 발표한 곡들과 콘서트 라이브 등을 담은 새 앨범 '行步(행보) 2019 윤종신'이 30일 발매된다.



지난해 데뷔 30주년을 맞아서 한국을 떠나 1년 간의 휴식기를 보내고 있는 윤종신은 지난해 한 해 '월간 윤종신'을 통해 발표된 15곡과 2018년 6월에 열린 윤종신 콘서트 'Shape of Water(셰이프 오브 워터)'에서 선보인 라이브 11곡, 스페셜 트랙 '도착'을 하나로 묶은 'Shape of Water LIVE', 총 두 장의 CD로 만들어 내놓는다.



그는 지난해 '월간 윤종신'을 통해 태연, 장범준, 어반자카파, 하동균, 김필, 천단비 등 국내 최고의 아티스트들과 호흡하며 다채로운 작업을 선보인 것은 물론, 시대와 장르에 갇히지 않은 한계 없는 음악 스펙트럼을 공유하며 도전한 바 있다.



'모난돌', '이별하긴 하겠지(with 김필, 천단비)', '워커홀릭(with 하동균)' 등 윤종신표 이별 발라드부터 '춘천 가는 기차(with 태연)', '내 타입(with 미유)' 등 레트로 감성의 시티팝, 그리고 '개인주의', '기다리지 말아요'를 통해 이방인 프로젝트를 결심하게 된 이유와 준비 과정을 담았다.



소속사는 "2018년 6월 연세대학교 노천극장에서 진행되었던 윤종신의 콘서트 'Shape of Water'는 일명 '워터콘'이라 불리며 팬들 사이에서도 손꼽혔던 특별한 공연"이라면서 "윤종신 특유의 감성 발라드로 세트리스트를 구성해 기존 윤종신 공연과는 또 다른 매력을 보여줬다."고 귀띔했다.



'행보 2019 윤종신' 음원은 30일 오후 6시 각 음원 사이트에서 공개되며 각 온라인 음반 판매 사이트에서 앨범 예약이 진행 중이다.



(SBS funE 강경윤 기자)