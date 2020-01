슈퍼주니어, 일본 발매 새 앨범으로 오리콘 데일리차트 1위

그룹 슈퍼주니어가 지난 29일 일본에서 새 앨범 'I THINK U'를 발매, 오리콘 데일리 차트 1위를 차지하며 여전한 인기를 실감케 했다.



새 미니앨범 'I THINK U'에는 지난해 10월 한국에서 발표한 정규 9집 'Time_Slip'(타임슬립)의수록곡 'I Think I' 일본어 버전이 타이틀 곡으로 수록됐다. 이외에도 일본 오리지널 트랙 'Fly to the Moon', 'Spotlight', 'BLUE', '愛が教えてくれたこと'(사랑이 알려준 것)까지 총 5곡이 담겨 좋은 반응을 얻고 있다.



먼저 수록곡 'Fly to the Moon'은 펑크 기타와 레트로 풍의 신스가 돋보이는 팝 장르로, 곡 전반에 달빛을 받으며 드라이브하는 듯한 분위기를 선사한다. 다음으로 'Spotlight'는 하나의 쇼를 보고 있는 듯 다이나믹한 구성이 인상적인 디스코 팝 댄스 곡이다.



이특, 예성, 신동, 은혁이 보컬로 참여한 'BLUE'는 사랑, 아픔, 그리움의 감정을 바다의 깊은 파란색으로 표현해 슈퍼주니어의 색다른 음악적 매력을 만날 수 있다. 마지막으로 동해가 작곡에 참여한 '愛が教えてくれたこと'(사랑이 알려준 것)은 헤어지는 순간을 솔직하게 표현한 가사로 곡의 서정적인 분위기를 극대화시켰다.



일본 새 앨범 발매와 더불어, 슈퍼주니어는 오는 2월 7~9일 오사카, 2월 15~16일 후쿠오카, 3월 25~26일 사이타마에서 단독 콘서트 'SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 8 : INFINITE TIME' (슈퍼주니어 월드 투어 – 슈퍼쇼 8 : 인피니트 타임)을 개최해 팬들과 더욱 가깝게 소통할 예정이다.



한편, 슈퍼주니어는 1월 28일 한국에서 정규 9집 리패키지 앨범 'TIMELESS'를 발매하고 활발한 활동을 이어오고 있다.



(SBS funE 강경윤 기자)