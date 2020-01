에이핑크, 서울 이어 홍콩 콘서트 개최..."10년 차의 저력"

10년차 K팝 대표 걸그룹 에이핑크(Apink)가 글로벌 팬심 저격에 나선다.



소속사 플레이엠엔터테인먼트 측은 23일 "에이핑크가 오는 3월 28일 홍콩 아시아월드 엑스포(AsiaWorld-Expo, Hall10)에서 콘서트 'Welcome to PINK WORLD'를 개최한다"고 밝혔다.



더불어 소속사 측은 에이핑크 멤버들의 6인 6색 매력이 빛나는 새로운 포스터를 공개해 눈길을 끌었다. 에이핑크만의 화려한 축제로 초대하는 듯한 멤버들의 모습이 다가오는 콘서트에 대한 기대를 한껏 끌어올렸다.



에이핑크는 오는 2월 1일, 2일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 국내 콘서트에 이어 홍콩 공연까지 확정짓게 됐다. 에이핑크는 2018년 아시아 투어 이후, 1년 7개월여 만에 홍콩에서 팬들을 만나 뜨거운 성원에 화답할 예정이다.



에이핑크는 국내를 넘어 해외에서도 큰 사랑을 받으며, 10년차 K팝 대표 걸그룹의 막강한 저력을 과시하고 있다. 2014년 일본에서 본격 해외 활동에 나선 에이핑크는 2015년 첫 해외 콘서트 'PINK PARADISE'를 시작으로, 2016년부터 북미 투어 'PINK MEMORY'를 비롯해, 아시아 투어 'PINK AURORA', 'Pink UP', '2018 Apink Asia Tour', 지난해 콘서트 'PINK COLLECTION' 등 세계 각지에서 다수의 공연을 펼쳐왔다.



국내외 단독 콘서트를 예고하며 활동의 신호탄을 쏘아올린 에이핑크의 2020년 행보에 벌써부터 팬들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.



(SBS funE 강경윤 기자)