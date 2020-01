※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

내일(24일)부터 설 연휴가 시작됩니다. 그리운 이들을 만나서 그동안 못다한 이야기도 나누며 즐겁고 행복한 시간을 보냈으면 좋겠습니다. 영화 '5월의 마중'에 나오는 'Always on my mind'라는 음악을 떠올렸습니다. 늘 가슴 속에 있는 사람들이야말로 우리가 사랑하고 우리를 사랑해주는 사람들이겠지요. 그런 분들과 더불어 힘을 내는 그런 설 연휴였으면 좋겠습니다.영상 출처 : 주영진의 뉴스브리핑(SBS 뉴미디어부)