방탄소년단 '블랙스완', 93개국 아이튠즈 1위…K팝 최다

방탄소년단 정규 4집의 선 공개곡 '블랙스완'이 93개국 아이튠즈 차트 정상을 석권했습니다.



소속사 빅히트 엔터테인먼트는 '블랙스완'이 18일 오전 9시 기준으로 세계 93개 국가 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 올랐다고 밝혔습니다.



이는 K팝 사상 최다 국가에서 1위 기록입니다.



전작 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)로 67개국에서 정상을 차지했는데, 방탄소년단은 '블랙스완'으로 자체 기록 역시 경신했습니다.



이 노래는 다음 달 21일 발매되는 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 수록곡 중 하나로, 지난 17일 오후 6시 앨범 발매에 앞서 먼저 공개됐습니다.



방탄소년단은 오는 28일 미국 CBS 인기 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'(The Late Late Show with James Corden)에 출연해 '블랙 스완' 무대를 처음 공개할 예정입니다.