젝스키스, 팝업카페 '옐로우 카페' 오픈…신보 발매 기념

그룹 젝스키스(은지원, 이재진, 김재덕, 장수원)가 새 앨범 발매를 기념해 팬들과 함께 하는 팝업 카페 '옐로우 카페(YELLOW CAFE)'를 오픈한다.



젝스키스 소속사 YG엔터테인먼트는 17일 젝스키스의 '옐로우 카페'가 오는 29일부터 2월 9일까지 서울 연남동 8810 리스트레토 바에서 운영된다고 소개했다.



'옐로우 카페'에는 젝스키스의 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU' 뮤직비디오 현장을 본뜬 콘셉트 공간과 MD 부스가 마련된다. 방문자들에게 웰컴 기프트도 배부된다.



젝스키스와 팬들을 상징하는 '옐로우(옐로)'로 카페 이름이 지어졌다. 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 네 멤버들에게도 의미 있는 공간이 될 것으로 보인다.



젝스키스의 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU'는 오는 28일 오후 6시 공개된다. 29일 'ALL' 버전과 'YOU' 버전 등 2종으로 발매되는 오프라인 앨범은 YG 셀렉트 등 주요 유통 채널에서 예약 판매 중이다.



앨범 'ALL FOR YOU'에는 같은 이름 타이틀곡을 비롯해 '꿈 (DREAM)', '의미 없어 (MEANINGLESS)', '제자리 (ROUND & ROUND)', '하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)' 등 5곡이 수록됐다.



타이틀곡 'ALL FOR YOU'는 사랑하는 사람을 향한 마음을 담아낸 곡이다. 공감을 자아내는 가사와 선명한 멜로디 라인이 특징이며 따뜻한 분위기를 느낄 수 있다.



젝스키스는 'ALL FOR YOU' 발매 이후 오는 3월 6일부터 8일까지 경희대학교 서울캠퍼스 평화의전당에서 콘서트 'SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS]'를 개최한다. 콘서트는 오는 29일 인터파크에서 팬클럽 선예매가 시작된다. 1차 일반 티켓 예매는 2월 4일 옥션 티켓에서, 2차는 2월 10일 옥션 티켓과 인터파크 티켓에서 진행된다.



[사진=YG엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)