박지민, 성희롱에 "정신차려" 일침→"당신을 사랑하라" 소신 발언

[사진=JYP엔터테인먼트, 박지민 인스타그램]bijou_822@naver.com, joy822@partner.sbs.co.kr(SBS funE 강수지 기자)