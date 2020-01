더보이즈, 2월 첫 정규앨범 컴백…"뮤직비디오 촬영 중"

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 오는 2월 컴백한다.



더보이즈 소속사 크래커 엔터테인먼트는 14일 "더보이즈가 오는 2월 첫 번째 정규앨범으로 컴백을 확정했다. 현재 뮤직비디오 촬영 진행 중"이라고 밝혔다.



지난해 8월 발표된 곡 'D.D.D' 이후 약 6개월 만의 빠른 컴백이다. 데뷔 2년 여 만에 첫 정규앨범을 발표하고 활발한 활동에 박차를 가한다.



앞서 더보이즈는 소년들의 밝고 에너제틱한 매력을 담은 음악과 퍼포먼스로 대중을 만났다. 첫 정규앨범을 통해 이전 활동 콘셉트와 크게 달라진 변신을 예고해 기대를 모은다.



이에 대해 소속사 관계자는 "빠른 시일 내 첫 정규앨범과 관련된 공식 정보들을 오픈할 예정"이라는 계획을 알리며 이번 컴백에 대한 기대와 관심을 당부했다.



지난 2017년 12월 '소년(Boy)'으로 데뷔한 더보이즈는 이후 'Giddy Up', 'Right here', 'No air', 'D.D.D.' 리메이크 팬송 '화이트(White)' 등을 발표하며 활약해왔다. 또 지난해 아시아 7개국, 8개 도시에서 아시아 팬콘 투어 공연을 개최했고, 12월 유럽 4개국을 아우르는 유럽 투어를 성황리에 마무리했다.



[사진=크래커 엔터테인먼트]



