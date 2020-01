'6인조 재편' 아이콘, 컴백 초읽기…강렬한 MV 촬영장 깜짝 공개

6인 체제로 재정비한 그룹 아이콘이 신곡 뮤직비디오 일부를 깜짝 공개했다.



13일 오전 10시 아이콘 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널에는 세 장의 사진과 함께 "신곡 뮤비 촬영 중"이라는 글이 게재됐다. 아이콘의 약 1년 만의 활동 재개 소식이다.



이날 공개된 사진 속 아이콘은 붉은색의 의상을 입고, 불길이 솟아오르는 세트장에서 뮤직비디오를 촬영하고 있다. 강렬한 신곡이 예상되는 대목이다.



아이콘은 지난해 1월 'NEW KIDS REPACKAGE : THE NEW KIDS' 발표했다. 앨범에는 타이틀곡 'I'M OK'를 비롯해 그동안 사랑받은 'NEW KIDS' 시리즈 앨범의 곡들을 담았다. 이들은 시리즈를 마무리하며 새로운 활동을 예고한 바 있다.



아이콘 소속사 YG엔터테인먼트는 "6인 체제로 재정비한 아이콘은 새 앨범 작업과 더불어 타이틀곡 뮤직비디오 작업 막바지 단계에 돌입했다"고 전했다. 김진환, 바비, 송윤형, 구준회, 김동혁, 정찬우 등 아이콘 여섯 멤버가 선보일 새로운 음악이 곧 팬들을 찾아갈 것으로 보인다.



[사진=YG엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)