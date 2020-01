'해체' 엑스원, 팬클럽 가입비 전액 환불…"그간 많은 사랑, 감사" [공식]

해체하게 된 프로젝트 그룹 엑스원(X1) 팬클럽 가입비가 전액 환불 처리된다.



10일 스윙엔터테인먼트는 엑스원 공식 팬카페를 통해 공식 유료 팬클럽 '원잇(ONE IT)' 1기 가입비 환불 진행 관련 공지를 게시했다.



스윙엔터테인먼트는 "가입 당시 지불하신 전액(배송비 포함) 환불 진행할 예정"이라며 "자세한 환불 절차 및 방안에 대해서는 협의 이후 추후 안내드리겠다"고 밝혔다.



이어 "최대한 빠른 시일 내로 정리해 공지드릴 수 있도록 노력하겠다. 팬 여러분들의 너른 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.



더불어 "그간 엑스원에게 많은 사랑을 보내주셔서 진심으로 감사드린다. 앞으로 더욱 빛날 11명의 청춘들을 사랑으로 지켜봐 주시고 아껴주시길 바란다"고 당부했다.



엑스원은 케이블 채널 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스' 시리즈의 시즌 4, '프로듀스X101'으로 선발돼 데뷔한 프로젝트 그룹이다.



시청자들이 직접 프로젝트 그룹의 데뷔 멤버를 뽑는다는 콘셉트를 지닌 오디션 프로그램 '프로듀스' 시리즈는 지난해 7월 시즌 4의 투표 조작 논란이 일면서 전 시즌을 상대로 수사가 진행됐다. 안준영 PD, 김용범 CP 등 제작진이 구속됐고, 조작 내용이 확인됐다.



지난 6일 엑스원 멤버들의 각 소속사는 공식적으로 엑스원의 해체를 발표했다.



다음은 스윙엔터테인먼트 공식입장 전문이다.



안녕하세요. 스윙엔터테인먼트입니다.



X1의 활동이 공식적으로 종료됨에 따라, X1 공식 유료 팬클럽 ONE IT 1기 가입비 환불을 진행해드리고자 합니다.



가입 당시 지불하신 전액(배송비 포함) 환불 진행할 예정이며 자세한 환불 절차 및 방안에 대해서는 협의 이후 추후 안내드릴 예정입니다.



최대한 빠른 시일 내로 정리하여 공지드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 팬 여러분의 너른 양해 부탁드립니다.



그간 X1에게 많은 사랑을 보내주셔서 진심으로 감사드리며, 앞으로 더욱 빛날 11명의 청춘들을 사랑으로 지켜봐 주시고 아껴주시길 바랍니다.



감사합니다.



