방탄소년단, 2월 21일 컴백…'MAP OF THE SOUL :7' 발매

그룹 방탄소년단이 새 앨범으로 돌아온다.



소속사 빅히트엔터테인먼트는 8일 오전 0시 팬 커뮤니티 'BTS 위버스' 공지를 통해 "오는 2월 21일 BTS '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 발매된다"고 알렸다. 지난해 4월 '맵 오브 더 솔' 연작의 첫 앨범인 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)를 발매한 이후 약 10개월 만의 컴백이다.



매 앨범에 자신들만의 철학을 전해온 방탄소년단이 이번 앨범에서는 어떤 주제와 메시지를 담을지 관심이 모아진다. 앞선 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'에서는 세상에 대한 관심과 사랑의 즐거움을 노래했다.



전작은 369만 장의 판매고를 올리며 가온차트가 2011년 집계를 시작한 이래 최다 판매량을 기록했다. 이에 힘입어 최근 열린 골든디스크 시상식에서는 음원 부문과 음반 부문 대상을 동시 석권하는 기염을 토했다.



방탄소년단의 인기는 전 세계적이다. 2018년 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 첫 1위를 달성한 이후 LOVE YOURSELF 結 'Answer'와 MAP OF THE SOUL : PERSONA까지 '빌보드 200' 정상에 오르며 11개월 안에 3개 앨범이 연속으로 1위를 차지하는 대기록을 세웠다.



