엑소 백현, '낭만닥터 김사부2' OST 첫 주자…오늘(7일) 음원 발표

그룹 엑소(EXO) 멤버 백현이 '낭만닥터 김사부2' OST 첫 번째 주자로 나선다.



7일 SBS 새 월화드라마 '낭만닥터 김사부2' OST 제작사 냠냠엔터테인먼트 측은 백현이 이날 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 OST Part.1 '너를 사랑하고 있어'를 공개한다고 밝혔다.



'너를 사랑하고 있어'는 사랑하는 연인에게 전하는 마음을 담은 감성적인 발라드 곡이다. 반복되는 피아노 라인과 아련한 기타 연주 위, 백현의 섬세하고 포근한 음색이 더해졌다. 주인공의 애틋한 마음을 시청자들에게 고스란히 전달할 것으로 기대된다.



이번 곡에는 '호텔 델루나', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 – 보보경심 려', '태양의 후예' 등 인기 작품들의 OST를 총괄 프로듀싱한 송동운 프로듀서가 참여했다.



송동운 프로듀서는 드라마 '도깨비' OST 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다', 찬열&펀치 'Stay With Me', 크러쉬 'Beautiful', 소유 'I Miss You' 등을 히트시키며 국내 최고의 OST 제작 프로듀서로 자리매김했다.



'낭만닥터 김사부2'는 지방의 초라한 돌담병원을 배경으로 벌어지는 '진짜 닥터'의 특별한 이야기를 그리는 휴먼 드라마다. 전날 첫 방송됐으며, 매주 월, 화 오후 9시 40분 전파를 탄다.



[사진=SM엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)