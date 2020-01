백예린, 오는 2월 첫 단독 콘서트 개최…직접 기획 참여

가수 백예린이 데뷔 후 처음으로 단독 콘서트를 개최한다.



백예린 소속사 블루바이닐은 3일 콘서트 포스터를 공개하며 백예린의 오는 2월 첫 단독 콘서트 'Turn on that Blue Vinyl(턴 온 댓 블루 바이닐)' 개최 소식을 알렸다.



이번 콘서트는 백예린이 지난 2012년 데뷔한 이후 약 8년 만에 처음 여는 단독 콘서트다.



백예린은 첫 단독 콘서트에 대한 큰 기대 속에 직접 공연 기획에 참여하며 준비에 매진하고 있다는 후문이다.



그는 소속사를 통해 "블루 바이닐을 틀어줘요. 사랑스러운 답장들을 받아 정말이지 행복한 겨울이에요. 서로 따뜻한 마음을 주고받았으니, 이제는 만나서 좋아하는 노래들을 같이 들었으면 좋겠어요. 춤도 추고요! 그 날 만나요. 사랑을 담아, 예린 올림"이라는 글을 전달했다.



백예린 첫 단독 콘서트 'Turn on that Blue Vinyl'은 오는 2월 8일 오후 7시, 2월 9일 오후 5시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 개최된다.



