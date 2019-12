머라이어 캐리의 크리스마스송, 발표 25년 만에 빌보드 정상

매년 크리스마스 시즌이면 세계 곳곳에서 어김없이 들려오는 노래가 발표 25년 만에 빌보드 차트 1위에 올랐습니다.AP통신 등 외신에 따르면 미국 팝가수 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유' (All I Want for Christmas is You)가 현지시간 16일 빌보드 메인 싱글 차트인 핫100에서 정상을 차지했습니다.전 세계에서 가장 유명한 크리스마스 노래 중 하나인 이 곡이 핫100 차트 정상에 오른 것은 1994년 발표된 이후 25년 만에 처음입니다.또 크리스마스 관련 곡이 핫100 1위에 오른 것은 60년 만에 처음입니다.캐리는 이날 트위터에 기쁨의 눈물을 흘리는 모습의 이모지를 올리며 "우리가 해냈다"고 자축했습니다.정상에 오르기까지 이토록 오랜 세월이 걸린 것은 발매 당시 빌보드 차트의 독특한 규정 때문입니다.캐리가 1994년 녹음한 앨범 '메리 크리스마스'에 실린 이 곡은 싱글로 발표된 곡만 진입할 수 있다는 차트 규정상 발표 당시엔 핫100 차트에 진입조차 할 수 없었습니다.하지만 1998년에 앨범 수록곡도 싱글 차트에 진입할 수 있도록 규정이 바뀌면서 이 곡이 핫100 차트 정상까지 오르게 됐습니다.2003년 개봉한 영화 '러브 액츄얼리'에 나오기도 한 이 곡은 전 세계적으로 인기를 얻으며 명실상부한 '크리스마스 명곡'의 반열에 올랐습니다.미 CNN방송에 따르면 캐리는 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유' 단 한 곡으로 현재까지 로열티 6천만달러(약 701억원)를 벌어들였습니다.