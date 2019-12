아카데미 '기생충' 제시카 송 아닌 '소주한 잔'을 픽한 이유

영화 '기생충'의 오스카 레이스가 순항 중이다.내년 1월 열리는 미국 골든글로브 시상식 3개 부문 후보 지명에 이어 내년 2월 열리는 아카데미 시상식 예비 후보 발표에서도 총 2개 부문에 이름을 올렸다. 첫 번째는 누구나 예상했던 외국어영화상(Best International Feature) 부문, 두 번째는 예상 밖이었던 주제가상(Original Song) 부문에 예비 후보로 지명됐다.주제가상 예비 후보에 오른 곡은 배우 최우식이 부른 '소주 한 잔'(영어명 A Glass of Soju)이다. 영화가 끝나고 난 후 엔딩 크레딧이 올라갈 때 등장하는 노래다. 봉준호 감독과 한진원 작가가 가사를 쓰고, '기생충'의 OST를 담당한 정재일이 멜로디를 만들었다.'기생충'하면 대표적으로 떠오르는 노래는 박소담이 부른 '제시카 송'이다. 오빠 기우(최우식)를 따라 박사장네 가정교사로 잠입을 시도하는 기정(박소담)이 자신의 허위 프로필을 주문처럼 흥얼거릴 때 등장한 노래다.가수 정광태의 '독도는 우리땅' 멜로디에 봉준호 감독과 스크립터가 "제시카는 외동딸, 일리노이 시카고, 과 선배는 김진모, 그는 니 사촌~"로 기작하는 가사를 붙였다. 이 노래는 '기생충'의 미국 개봉을 앞두고 홍보송으로 활용되며 해외 SNS에서도 큰 화제를 모았다.그러나 아카데미는 '소주 한 잔'을 픽했다. 그 이유는 심사 기준에 부합하는 자격을 갖췄기 때문이다. '소주 한 잔'은 가사가 있는 3분 21초 분량의 완곡으로 '기생충' OST에 정식 수록됐지만 '제시카 송'은 극 안에서 스쳐가는 6초 분량의 노래라 OST에 정식 수록되지 못했다.영화 개봉 후 투자배급사 CJ엔터테인먼트는 '제시카 송'의 완곡 악보를 공개해 눈길을 끌기도 했다.아카데미의 픽을 받은 '기생충'의 '소주한 잔'은 '알라딘'의 '스피치리스(Speechless)', '겨울왕국2'의 '인투 더 언노운(Into the Unknown)', '라이온 킹'의 '네버 투 레이트('Never Too Late)' 등과 함께 최종 후보 자리를 두고 경합을 펼칠 예정이다(SBS funE 김지혜 기자)