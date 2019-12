레드벨벳 웬디, '신비+우아' 티저 이미지 공개…'사이코' 컴백 D-6

쿨하면서도 달콤한 러브송 '사이코(Psycho)'로 컴백하는 그룹 레드벨벳 멤버 웬디의 티저 이미지가 시선을 모은다.



레드벨벳 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 공식 홈페이지 및 각종 SNS(사회관계망서비스) 공식 계정을 통해 웬디의 티저 이미지를 공개했다.



공개된 티저 이미지 속 웬디는 신비로우면서도 우아한 분위기를 풍기고 있다.



레드벨벳 리패키지 앨범 ''The ReVe Festival' Finale('더 리브 페스티벌' 피날레)'는 오는 23일 온, 오프라인에 발매된다.



이번 리패키지 앨범에는 타이틀곡 '사이코(Psycho)'를 비롯해 신곡 '인 & 아웃(In & Out)', '리멤버 포에버(Remember Forever)', 스페셜 트랙 '라 루즈(La Rouge)' 등 4곡이 더해져 총 16곡이 수록된다.



'사이코'는 레드벨벳의 익살스러운 보컬이 어우러진 업 템포 어반 팝 곡이다. 변화무쌍한 멜로디 위 중독성 있게 펼쳐지는 후렴구가 돋보인다. 가사에는 남들이 보기에는 'Psycho'처럼 별나 보여도, 결국 서로뿐임을 인정하는 연인의 이야기가 담겼다.



수록곡 'In & Out'은 신선한 느낌, 중독적인 후렴구가 인상적인 미디엄 팝 댄스 곡이다. 거부 못할 만큼 매혹적인 상대에게 빠져드는 짜릿한 심리를 달콤한 도넛을 맛보는 과정에 빗대어 재치 있게 표현했다.



[사진=SM엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)