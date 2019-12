'컴백' 김필 "데뷔 8년 만의 첫 정규앨범…간절한 꿈이었다"

가수 김필이 데뷔 8년 만에 첫 정규앨범을 발매하게 된 소감을 밝혔다.



김필은 13일 오후 4시 서울 강남구 선릉로 일지아트홀에서 열린 첫 정규앨범 'yours, sincerely(유어스, 신시어리)' 발매 기념 음감회(음악감상회)에서 "실감이 안 난다. 뭉클하다"고 컴백 소감의 운을 뗐다.



데뷔 8년 만의 첫 정규앨범이다. 김필은 정규앨범을 발매하게 된 것에 대해 "음악을 막연하게 시작한 20대 때부터 간절하게 가져온 꿈"이라며 "이번에 발매할 수 있게 돼서 좋다. 한 발짝 성장한 계기가 된 것 같아서 좋다"고 기뻐했다.



첫 정규앨범 'yours, sincerely'는 김필의 진심을 눌러 담은 편지와도 같은, 솔직한 감정을 담은 앨범이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '변명'을 비롯해 'Black', 'Dreamer', 'Still You', 'Pray' 등 다채로운 장르 8곡이 담겼다. 처음 발표하는 정규앨범인 만큼 김필은 전곡 작사 참여, 6곡 작곡 참여 등 앨범에 남다른 열정과 애정을 쏟았다.



김필은 "지금 아니면 할 수 없는 이야기를 담았다. 제 이야기가 많이 담겨 있는 앨범이 나온 것 같아서 만족스럽다"고 만족감을 표했다.



앨범 제목에 대해서는 "편지 마지막에 쓰는 문구와 같은 느낌으로 지어봤다"며 "앨범에 솔직한 이야기가 많이 담겼다. 엽서나 편지로 오랜 친구에게 어떻게 지내는지 이야기하고, 안녕을 바라는 인사를 하는 느낌의 제목"이라고 설명했다.



김필은 이날 오후 6시 앨범을 발매한다. 이어 오는 20~22일 3일간 서울 연세대학교 백주년기념관에서 단독 콘서트 'COLOURS'를 개최한다.



[사진=스톤뮤직엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)