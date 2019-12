김필, 오늘(13일) 첫 정규앨범 컴백…타이틀곡 '변명'

가수 김필이 정규앨범으로 돌아온다.



김필 소속사 스톤뮤직엔터테인먼트 측은 13일 "김필이 이날 데뷔 8년 만의 첫 정규앨범 'yours, sincerely(유어스, 신시어리)'를 발표한다"고 밝히며 새 앨범 관전 포인트 세 가지를 공개했다.



첫 정규앨범 'yours, sincerely'는 김필의 진심을 눌러 담은 편지와도 같은 앨범이다. 솔직한 이야기들을 담아낸 자화상과도 같다. 긴 시간 고민을 거듭한 끝에 완성된 앨범인 만큼 한층 성장한 음악성이 담겼다.



◆ 김필의 첫 정규앨범



데뷔 8년 만의 첫 정규앨범이다. 'yours, sincerely'는 김필의 솔직 담백한 생각을 담아낸 앨범으로, 지난날의 자신을 깊이 들여다보고 느낀 것들을 각 트랙에 담아냈다.



이번 앨범은 타이틀곡 '변명'을 비롯해 'Black', 'Dreamer', 'Still You' 등 다채로운 장르 8트랙으로 구성된다. 처음 발표하는 정규앨범인 만큼 김필이 전곡 음악 작업에 적극적으로 참여, 남다른 열정과 애정을 쏟아부었다.



소속사 측은 이번 앨범에 대해 "(김필은) 무력감, 상처에 무너졌던 지난날의 자신을 다독이며 앞으로를 또 묵묵히 견뎌낼 자기 자신을 향한 안부의 메시지를 담았다"고 설명했다. 김필은 이번 앨범을 통해 청자들에게 공감, 위로의 메시지를 전달하고자 한다.



◆ '음색 남신'의 컴백



김필은 특유의 매력적인 음색으로 자신만의 감성을 노래한다. 특히 잔잔하면서도 듣는 이들의 마음을 일렁이게 하는 섬세한 보컬과 남다른 분위기가 돋보인다.



목소리로 '힐링'을 선물하는 가수 김필이 이번 앨범을 통해 또 한 차례 음악적 성장을 이뤘다. 그가 어떤 음악을 들려줄지 기대가 쏠린다.



◆ 조성하 지원사격



타이틀곡 '변명' 뮤직비디오에는 김필을 비롯해 배우 조성하가 출연했다.



김필과 조성하의 섬세한 감정 연기, 감각적인 연출이 어우러져 한 편의 누아르 영화를 방불케 하는 뮤직비디오가 탄생했다는 후문이다.



김필은 이날 오후 6시 음악 정체성을 담은 첫 정규앨범 'yours, sincerely' 발표에 이어 오는 20~22일 3일간 서울 연세대학교 백주년기념관에서 단독 콘서트 'COLOURS'를 개최한다.



[사진=스톤뮤직엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)