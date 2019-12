블랙핑크, 가온차트 다운로드 플래티넘 2곡 인증…'그룹 최초'

그룹 블랙핑크가 한국 대중음악 공인차트 가온차트에서 인증하는 다운로드 부문 플래티넘 배지를 두 개째 달았다. 그룹으로서는 최초다.



블랙핑크 소속사 YG엔터테인먼트는 12일 "이날 오전 발표된 가온 인증에 따르면 블랙핑크 앨범 'SQUARE UP' 타이틀곡인 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'와 수록곡 'Forever Young'이 다운로드 부문 플래티넘 인증 리스트에 이름을 올렸다"고 밝혔다.



가온차트 다운로드 부문에서 2곡으로 플래티넘 인증을 받은 그룹은 블랙핑크가 처음이다.



이밖에도 블랙핑크는 앨범 부문에서 'SQUARE UP'과 'KILL THIS LOVE'로 플래티넘 인증을 받았다. '뚜두뚜두'와 제니의 솔로곡 'SOLO' 또한 스트리밍 부문에서 플래티넘 배지를 얻었다.



가온차트는 지난해 1월 1일 발매 작품부터 누적 판매량이 일정 수를 초과하는 경우, 이를 인증해 공표하고 있다.



앨범 부문에서는 누적 판매량 25만 장 이상이면 플래티넘, 100만 장을 이상이면 밀리언을 인증해 준다. 다운로드 부문에서는 누적 판매량 250만 이상을 기록하면 플래티넘, 1000만 이상은 다이아몬드 인증 리스트에 이름을 올린다. 스트리밍 부문에서는 누적 사용량 1억 이상, 10억 이상이면 각각 플래티넘, 빌리언 인증을 한다.



블랙핑크는 이날 공개된 '빌보드 기자들이 뽑은 올해의 노래 톱100'에서 'KILL THIS LOVE'로 66위에 오르기도 했다. 'KILL THIS LOVE'는 발매 당시 빌보드 메인 차트 '핫100'에서 41위, '빌보드200'에서 24위에 올랐고, 4주 연속 두 차트에 머물러 K팝 걸그룹 최초의 기록을 쓴 바 있다.



블랙핑크는 일본 돔 투어를 진행하고 있으며, 오는 2020년 초 새 앨범 발매를 준비하고 있다.



[사진=YG엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)