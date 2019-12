'겨울왕국2', 20일 연속 1위…'싱어롱'으로 1,200만 박차

디즈니 애니메이션 '겨울왕국2'가 20일 연속 국내 박스오피스 1위를 달린 가운데 이번 주부터 '싱어롱'(Sing-along: 작품 속 노래를 따라부르며 영화를 관람하는 것) 상영을 시작한다.개봉 17일 만인 지난 7일 누적 관객 1천만 명을 돌파한 '겨울왕국2'은 4주 차에도 일일 관객 10만 명 이상을 동원하며 뒷심을 발휘하고 있다. 11일 현재 누적 관객 수는 1,093만 9,372명이다.꾸준한 인기에 힘입어 배급사 디즈니는 오는 14일부터 이번 작품의 OST들을 함께 따라 부르며 즐길 수 있는 싱어롱 상영을 시작한다고 전했다.CGV, 메가박스, 롯데시네마의 주요 극장에서 2D 자막 버전을 통해 만나볼 수 있는 '겨울왕국2' 싱어롱 상영에서는 작품 속 OST 7곡을 따라 부를 수 있도록 영문 가사가 삽입되어 있는 영화가 상영될 예정이다.특히 전편 '겨울왕국'의 싱어롱 버전이 관객들의 뜨거운 반응을 이끌며 열풍을 일으킨 바 있어, 한층 다채롭고 웅장해진 OST를 담아낸 '겨울왕국2'의 싱어롱 상영 역시 특별한 관람 경험이 될 것으로 보인다.2014년 개봉한 '겨울왕국'의 OST 'Let It Go'가 전 세계 관객들의 뜨거운 사랑을 얻은 데 이어, 5년 만에 돌아온 '겨울왕국2'의 OST 역시 또 한 번의 뜨거운 신드롬을 일으키고 있다.'엘사'의 새로운 주제곡 'Into the Unknown'를 비롯한 'Show Yourself', 'Lost in the Woods', 국내 커버송 아티스트 태연이 참여한 '숨겨진 세상'(Into the Unknown End Credit Version) 등 국내 및 글로벌 OST 음원이 멜론, 벅스, 지니뮤직 등 각종 음원차트 상위권을 점령하고 있는 것은 물론, 글로벌 OST 앨범은 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 3위(12/10(화) 오후 12시 기준)를 기록하며 전 세계적으로 폭발적인 인기를 입증하고 있다.싱어롱 상영과 함께 '겨울왕국2'는 1,200만 명 이상의 대형 흥행을 노린다. 이번 주 1,100만 돌파가 확실시되며 차주 1,200만 고지에도 오를 것으로 보인다.(SBS funE 김지혜 기자)