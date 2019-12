트와이스, 'Heart Shaker' MV 3억 뷰…6번째 기록

그룹 트와이스 곡 'Heart Shaker(하트 셰이커)' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 3억 회를 돌파했다.



트와이스 소속사 JYP엔터테인먼트는 10일 "지난 2017년 12월 11일 선보인 트와이스의 리패키지 앨범 'Merry & Happy(메리 앤 해피)' 타이틀곡 'Heart Shaker' 뮤직비디오가 이날 오전 11시 47분경 유튜브 조회 수 3억 건을 넘어섰다"고 밝혔다.



해당 뮤직비디오는 마음을 송두리째 흔들어버린 상대를 향해 먼저 다가가는 모습을 사랑스럽게 표현해 그린다.



'Heart Shaker'는 각종 음원 차트에서 1위를 석권하고, 뮤직비디오는 공개 41일 만에 1억 뷰를 돌파하는 등 큰 사랑을 받았다.



이번 성적은 'OOH-AHH하게(우아하게)', 'CHEER UP(치어업)', 'TT', 'LIKEY(라이키)', 'What is Love?(왓 이즈 러브?)'를 잇는 트와이스의 6번째 3억 뷰 기록이다.



트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'부터 지난 9월 발표한 'Feel Special(필 스페셜)'까지 총 12개 활동곡 뮤직비디오를 빠짐없이 1억 뷰 반열에 올렸다.



지난 2016년 10월 24일 발표한 'TT' 뮤직비디오는 10일 오후 기준 조회 수 4억 9219만 회를 기록, 트와이스의 뮤직비디오 사상 최초로 5억 뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다.



트와이스는 오는 2020년 3월 7일, 8일 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 월드투어 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS'(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠')'의 피날레 공연을 개최한다.



내년 3월 3일, 4일에는 도쿄돔 2회 추가 공연을 확정했다. 이번 월드투어는 미주 4개 도시, 방콕, 마닐라, 싱가포르, 쿠알라룸푸르 등 총 17개 도시 29회 공연으로 꾸려졌다.



[사진=JYP엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)