비디오머그와 한화예술더하기가 손을 잡고, 크리스마스 캐럴을 국악으로 연주하는 시간을 가졌습니다. '한화예술더하기'는 한화그룹과 한국메세나협회가 지난 2009년부터 11년째 지속해온 문화예술교육 지원사업으로 지금까지 연 인원 8만여 명이 참여했고, 누적 교육횟수도 6,780회에 이르고 있습니다. 당신의 겨울을 따뜻하게 만들어줄 국악 캐럴 3곡, <루돌프 사슴코>와 <We wish you a Merry Christmas>, 그리고 <징글벨 락>을 가야금, 해금, 대금 등으로 이뤄진 아마추어 국악 오케스트라가 전해드립니다.