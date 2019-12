[스브스타] 인스타 팔로워 100명 '급속 증발'…박진영이 선미에 사과한 이유

가수 선미가 인스타그램에 박진영의 신곡 홍보차 사진을 올렸다가 100명의 팬에게 인스타그램 '언팔로우'를 당하자, 박진영이 선미에게 진심으로(?) 사과했습니다.박진영은 어제(1일) 자신의 인스타그램에 선미의 SNS 게시물 캡처 사진을 올렸습니다. 이와 함께 그는 "선미야 너 이거 올리고 언팔한 사람들 생겼다며? 미안해"라고 사과했습니다.같은 날 선미는 자신의 SNS에 박진영의 사진과 함께 "#박진영 aka #떡고 #Fever 많이 사랑해주세요. 그리고 콘서트도 하신대요"라고 글을 남기며 그의 신곡을 홍보했습니다.선미가 공개한 사진에는 박진영의 신곡 'Fever' 뮤직비디오 중 한 장면인 박진영이 얼굴에 '꽃받침' 포즈를 하고 새초롬한 표정으로 자신의 앞에 놓여있는 시루떡을 바라보는 모습이 담겼습니다. 이는 박진영의 별명 중 하나인 '떡고(떡 먹는 고릴라)'를 연상하게 해 팬들의 눈길을 사로잡았습니다.선미는 게시물을 올린 뒤 댓글로 "I've lost about a hundred followers in a minute since I uploaded this picture(이 사진 올린 지 1분 만에 팔로워가 100명 정도 줄었다)"라고 글을 남겼습니다. 이어 "I didn't mean to scare you guys(겁주려던 건 아니었다)", "Chill out(진정해)"라고 덧붙였습니다.박진영은 선미가 자신을 홍보해주기 위해 게시물을 올렸다가 다수의 팔로워를 잃게 되자, 직접 사과의 뜻을 전한 것입니다.2007년 JYP엔터테인먼트 소속 걸그룹 원더걸스로 데뷔한 선미는 2017년 메이크어스엔터테인먼트로 소속사를 옮긴 뒤 활발하게 활동하고 있습니다.서로 소속사가 다른 상황에서도 남다른 친분을 자랑하는 박진영과 선미의 모습에 팬들은 "보기 좋다", "귀엽다"며 훈훈하다는 반응을 보이고 있습니다.(사진=박진영·선미 인스타그램)(SBS 스브스타)