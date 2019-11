CIX 배진영 "K팝 아티스트들 존경, 신인이라 배울 게 많다"

그룹 CIX가 신인으로서의 포부를 밝혔다.



그룹 CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 매거진 '데이즈드 앤 컨퓨즈드'와 사흘간 함께한 인터뷰에서 최근 발매한 두 번째 EP앨범 'Hello, Strange Place(안녕, 낯선공간)'에 대해 소개했다.



현석은 "데뷔 앨범이 그룹으로서의 음악과 색깔을 보여주는 큰 틀이었다면 '안녕, 낯선공간'은 공식적으로 우리의 이야기를 시작하는 앨범"이라면서 "(스토리 필름 속) 크고 작은 문제들은 우리 세대가 겪고 있는 것"이라고 진지하게 설명했다.



배진영은 앞으로의 목표에 대해 "제일 중요한 건 CIX의 성공이다. 우리의 목표는 더 나아진 모습으로 대중에게 보여지는 것"이라며 "이번 2집 앨범이 강한 인상을 남겼으면 한다"라고 말했다.



또 그는 "우리는 모든 케이 팝 아티스트분들을 존경하며 아직 신인이기에 배울게 많다고 생각한다"라고 덧붙이며 미래가 더욱 기대되는 유망주로써 각오를 전했다.



리더 BX 역시 "팬들이 점점 더 자랑스러워하는 그룹이 되고 싶다"는 당찬 포부를 밝혔다.



한편 CIX는 지난 19일 2nd EP Album HELLO Chapter 2. 'Hello, Strange Place'(두 번째 EP앨범 헬로 챕터 2. '안녕, 낯선공간')를 발매하고, 타이틀곡 '순수의 시대(Numb)'로 각종 음악 프로그램에 출연해 활발한 컴백 활동을 이어갈 예정이다.



