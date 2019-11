이제훈·이주영 열연…크러쉬, 신곡 'With You' MV 오늘(22일) 선공개

배우 이제훈, 이주영이 열연을 펼친 싱어송라이터 크러쉬의 신곡 'With You' 뮤직비디오가 앨범 정식 발매를 앞두고 먼저 공개된다.



크러쉬 소속사 피네이션 측은 22일 "크러쉬는 이날 오후 6시 공식 SNS(사회관계망서비스) 및 유튜브 계정을 통해 정규 2집 '프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)' 더블 타이틀곡 중 하나인 'With You(위드 유)'의 뮤직비디오를 선공개한다"고 밝혔다.



이날 오후 피네이션 공식 SNS를 통해 'With You' 뮤직비디오 티저가 공개됐다. 티저에서는 크러쉬의 감미로운 보이스와 함께 멜로디가 시작되고 차갑게 돌아서는 배우 이제훈과 이주영이 등장해 본편에 대한 궁금증을 높였다.



이제훈은 드라마 '시그널', '여우각시별', 영화 '건축학개론', '박열', '아이 캔 스피크' 등 드라마와 영화를 넘나들며 사랑받고 있다. 그의 4년 만의 뮤직비디오 출연에 이목이 쏠린다.



여자 주인공 이주영은 영화 '메기'로 제21회 부산국제영화제 '올해의 배우상'을 수상하며 충무로 기대주로 떠올랐다. 최근 종합 편성 채널 JTBC '이태원 클라쓰'에 캐스팅되는 등 충무로와 안방극장을 넘나드는 촉망받는 신예다. 두 배우가 이번 뮤직비디오에서 어떤 호흡을 보여줄지 주목된다.



이번 앨범은 크러쉬가 5년 6개월 만에 선보이는 정규앨범이다. 앨범 메인 테마는 '시간의 흐름'이며, 'With You' 등 더블 타이틀로 활동에 나선다.



크러쉬는 앨범 수록 12 트랙을 모두 직접 작사, 작곡 및 프로듀싱했다. 전곡을 타이틀곡으로 내세워도 손색없을 만큼 완성도가 높다는 후문이다.



크러쉬 정규 2집 '프롬 미드나잇 투 선라이즈'는 오는 28일 오후 6시 발매된다.



[사진=피네이션(P NATION)]



(SBS funE 강수지 기자)