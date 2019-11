[영상] 싱글맘 치타, '사만다'를 아시나요?

싱글맘 치타 '사만다'의 삶을 아시나요?



잔혹한 약육강식의 세계 아프리카에서 아기 치타 세 마리를 홀로 키우는 싱글맘 치타 '사만다'의 삶을 그린 100% 리얼 자연 다큐멘터리, '라이프 오브 사만다'.



사자와 하이에나, 버팔루 떼를 피해 아기 치타를 보호하고, 동시에 배고픈 아기들을 위해 먹잇감을 찾아 사냥해야 하는 사만다. 이런 와중에 사만다가 막내 아기 치타 '라라'를 잃어버리는 등 예상치 못한 일들이 벌어지는데...



제작진은 아프리카 현지에서 석 달 동안 사만다와 함께 하며 다큐멘터리를 완성했는데요. 이들은 사만다를 통해 녹록지 않은 현실을 포기하지 않고 살아가는 이 시대의 약자들에게 공감과 응원의 메시지를 전하고 싶었다고 합니다.



'천재 작곡가' 김형석의 잔잔한 배경 음악과, '꿀 보이스' 배우 김남길의 내레이션은 스토리에 감동을 더했습니다.



비정한 야생의 땅 사바나에서 하루하루 고군분투하며 목숨 건 삶을 살아가는 사만다. 과연 사만다는 아이들을 잘 지켜낼 수 있을까요?



라이프 오브 사만다는 오는 24일 일요일 밤 11시 <프리퀄 Jambo Africa>를 시작으로, 29일 금요일 밤 10시에 <1부 Life is not easy>, 30일 토요일 밤 10시에 <2부 Never give up>', 12월 1일 일요일 밤 11시에 <3부 메이킹 Remember me>까지 모두 4부작으로 방송됩니다.



SBS 뉴미디어뉴스부는 본방일까지 기다릴 수 없어 18일 오후 서울 양천구 목동 메가박스에서 열린 시사회에 다녀왔습니다. 박상욱 CP와, 연출을 맡은 주시평, 조상욱, 조상연 PD 그리고 김형석 작곡가의 촬영 현장 뒷얘기도 직접 들어봤는데요.



'라이프 오브 사만다'의 맛보기 영상과 함께, '사만다'에 대한 뜨거운 취재 열기가 느껴진 시사회 현장을 영상으로 준비했습니다. 함께 보시죠.



(영상 편집 : 박승연)