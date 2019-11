'라이프오브사만다' PD "김남길 내레이션, 꿀보이스란 말 100% 실감"

'라이프 오브 사만다' 제작진이 배우 김남길을 내레이터로 꼽은 것에 큰 만족감을 드러냈다.



18일 오후 서울 양천구 목동 메가박스에서 열린 SBS 창사특집 다큐멘터리 '라이프 오브 사만다' 기자시사회에서 연출을 맡은 주시평PD는 "김남길 씨와 실제로 내레이션 작업을 해보니, 팬들이 그를 '꿀보이스'라고 표현하는데 정말 그 말에 100% 동의할 수 밖에 없었다"라고 말했다.



이어 "제가 뭐라 따로 디렉팅을 할 필요가 없었다. 남길씨 목소리 자체가 너무 좋았다"라며 큰 만족감을 전했다.



오는 24일 첫 방송하는 4부작 다큐멘터리 '라이프 오브 사만다'는 아프리카 케냐 마사이마라 초원에 살고 있는 싱글맘 치타 '사만다'를 주인공으로 내세워 자연 다큐멘터리에 영화적 서사구조를 더한 국내 최초 '시네마틱 자연다큐'다.



주시평 PD는 "살짝 스포를 하자면, 다음주 토요일 방송분에 사만다가 정말 절박한 심정에 새끼들을 먹여 살리기 위해 혼자 위험하게 사냥에 나서는 신이 있다. 그 신에서 김남길 씨가 서술 끝 부분에 묘하게 톤을 올리듯 내리듯 하는 묘한 맛이 있더라. 그게 제일 생각나는 장면이다"라며 김남길과의 공동 작업 중 가장 인상적이었던 순간을 설명했다.



한편 '라이프 오브 사만다'는 총 4부작으로, 24일 일요일 밤 11시 '프리퀄 Jambo Africa', 29일 금요일 밤 10시 '1부 Life is not easy', 30일 토요일 밤 10시 '2부 Never give up', 12월 1일 일요일 밤 11시 '3부 메이킹 Remember me'가 방송된다.



(SBS funE 강선애 기자)